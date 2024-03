Accoltellamento in piazza Baracca, Spadoni (LpRa): "Servono politiche incisive per ristabilire ordine"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Convengo sul concetto espresso dal vicesindaco Fusignani che Ravenna non è un Far West, tuttavia alcuni episodi di particolare gravità richiedono alla pubblica amministrazione di compiere ogni sforzo per prevenire le possibili cause a monte di queste situazioni. Il termine prevenzione viene spesso usato impropriamente ma la fotografia della nostra città dimostra a tutto campo come sia fondamentale che alcune azioni debbano essere compiute per tempo proprio per impedire il verificarsi o il diffondersi di fatti pericolosi e gravi come quello in oggetto.

E al riguardo non possiamo non ricordare l’oggettiva sottovalutazione dei fatti accaduti ripetutamente nei giardini Speyer alcuni anni or sono con interventi delle istituzioni avvenuti quasi sempre a seguito del verificarsi di fatti compromettenti la sicurezza pubblica. Si è agito quasi sempre a seguito di circostanze fuori controllo nel tentativo di rimediare qualche situazione purtroppo ormai degenerata. L’isola San Giovanni, va ricordato, si era trasformata in una sorta di ghetto in cui i residenti ma i cittadini in generale avevano un giustificato timore a passare o a sostare in quei luoghi in cui avveniva letteralmente di tutto. Di qui, poi, l’indiscusso impegno delle forze dell’ordine e della municipalità attraverso il corpo di Polizia per ripristinare l’ordine e la vivibilità anche attraverso la dotazione di sistemi di videosorveglianza.

Dunque questa lunga premessa per sottolineare l’importanza della prevenzione come metodologia fondamentale unita, ove necessario, da vigilanza e repressione affinché l’area di piazza Baracca non si trasformi anch’essa in un ghetto malfamato e pericoloso, proprio alla luce dei due fatti simili di accoltellamento negli ultimi mesi. L’esigenza, quindi, di unire una serie di ‘politiche’ incisive da estendere nella zona rappresentano una vera priorità per ristabilire ordine e vivibilità in una città che si auspica possa mantenere un basso indice di criminalità.

Gianfranco Spadoni - Lista per Ravenna