Daini, Zamboni (Europa Verde): "No all'abbattimento dei daini a Lido di Dante"

"No all'abbattimento di daini a Lido di Dante". A chiederlo è Silvia Zamboni (Europa Verde) che ha presentato un'interrogazione per accertare "se effettivamente vi siano stati casi di uccisione degli esemplari in un'area in cui è vietata la caccia da una delibera di giunta regionale". Si tratterebbe dunque di un'area limitrofa alla pineta di Classe, dove secondo un recente censimento della Regione sarebbero più di 700 i daini presenti.

"La zona di validità della delibera - ha precisato la consigliera- è l’area delimitata a nord dai Fiumi Uniti, dalla Pineta demaniale ad est, dal fiume Savio a sud e dalla Statale 16 Adriatica a ovest, per un’area di circa 64 km quadrati. Tutto il territorio di validità della delibera è classificato 'area contigua' del Parco del Delta del Po (dove non è in vigore alcuna delibera regionale specifica per i daini), eccezion fatta per le zone di Parco (A, B, C), per la Pineta demaniale e la Riserva statale Duna costiera, e per le zone abitate (Lido di Dante e di Classe, Savio)". "Da segnalazioni - ha concluso Zamboni - e da notizie di stampa, risulta che al momento gli abbattimenti avvengono proprio all’interno del perimetro di validità della delibera e in particolare in zona Lido di Dante. La giunta faccia le opportune verifiche".