Ponte Nuovo e Classe senza acqua, Moretta (LpRa): "16 ore per tappare la perdita. Si faccia luce sulle responsabilità"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Dalle 21:00 di sabato scorso alle 13:30 di domenica è mancata l'acqua a Ponte Nuovo, in tutta via 56 Martiri, a Classe, in via Romea Vecchia. A quanto si ipotizza, la valvola di intercettazione, che serve per isolare la perdita, non era operabile in quanto bloccata nella posizione di apertura, dimostrazione di una grave carenza di ordinaria manutenzione. La riparazione, come aveva comunicato il Comitato cittadino di Ponte Nuovo-Madonna dell’Albero, era stata pianificata per le 6:00 del mattino. A quell’ora, non era nemmeno stata isolata la perdita, da cui sono usciti grandi volumi di acqua potabile, trattandosi di una tubazione idrica principale di Ravenna. Ci sono testimonianze che nessuno fosse al lavoro durante la notte, mentre fino alle 7:30 non si è visto nessun operatore sul posto e i lavori sono iniziati oltre le 10:00. A riparazione avvenuta, non è giunta dal gestore alcuna comunicazione che garantisse come l’acqua, pur di un colore non limpido, fosse impiegabile per tutti gli usi, lasciando di fatto la cittadinanza affidata al caso. Ho chiesto al Consiglio territoriale di Ravenna Sud, essendone membro, di adoperarsi affinché si faccia luce sull’accaduto e sulle responsabilità, che resta comunque compito primario del sindaco, senza ricevere ascolto.

Il 3 settembre 2022, Lista per Ravenna presentò al sindaco un’interrogazione sulla manutenzione della rete idrica comunale, dopo che il Pronto intervento” di HERA aveva impiegato un giorno, dal pomeriggio del 30 agosto, per riparare la rottura alla rete dell’acquedotto che rifornisce i Lidi Nord (Casalborsetti, Porto Corsini e Marina Romea) e per ripristinare la completa operatività del servizio. L’assessora Del Conte rispose che “alla gestione delle segnalazioni di Pronto Intervento di Hera, che hanno come finalità prioritaria quella di ripristinare la regolarità e continuità del servizio, si affianca l’attività di manutenzione programmata delle reti (bonifica-sostituzione) basata su fattori di criticità definiti in funzione dell’analisi dei guasti registrati negli ultimi anni (numero di rotture per km lineare delle condotte, della tipologia di materiale (sulla base degli indici di fallanza per tipologia di materiale)”. Noi ci confermiamo nei nostri dubbi. Insistiamo comunque a chiedere che, quando i fatti dimostrano il contrario, se ne accertino le responsabilità, perché non tocchi ai cittadini pagare anche per colpe altrui.

Michele Moretta - Consigliere di Lista per Ravenna per l’Area Ravenna Sud