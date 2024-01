"Strisce pedonali che finiscono contro il marciapiede, barriere architettoniche nel cervese"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni pervenuteci da cittadini residenti a Cervia e non, alcuni dei quali disabili ed obbligati a muoversi utilizzando esclusivamente la loro carrozzina in maniera autonoma. Ulteriori accertamenti ci hanno permesso di acclarare che effettivamente diverse arterie di Milano Marittima, Pinarella, Tagliata, Cervia e di altre strade nel forese sono, ahimè, ancora caratterizzate da attraversamenti pedonali che congiungono in maniera assai atipica i bordi della carreggiata poiché “nascono“ e ”muoiono” dinanzi ai cordoli dei marciapiedi alti all’incirca 20 centimetri. Rammentiamo che per una persona in salute, logicamente questi ostacoli non creano nessuna difficoltà; in particolare, la questione vera e propria era, ed è tuttora, chiaramente rivolta all’utenza diversamente abile, la quale si trova a dovere affrontare queste problematiche, a volte insormontabili esponendosi, altresì, a rischi ulteriori come quelli di dovere svolgere attraversamenti, da una estremità all’altra della carreggiata, al di fuori delle strisce pedonali presenti, causa le sopra descritte difformità.

Alla luce di quanto argomentato chiediamo: a che punto è questa Amministrazione Comunale circa la sistemazione delle barriere architettoniche nelle maggiori strade di Cervia con particolare riferimento a quelle frequentate dai turisti, dai visitatori della nostra città e dagli stessi residenti? Quali sistemazioni di rilievo risultano essere state fatte da inizio legislatura alla data odierna in riferimento all’utenza diversamente abile?

Gianluca Salomoni e Monica Garoia, consiglieri di Indipendenza