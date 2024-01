Crudo, come sugo o conserva: alla "Festa del Gobbo" i segreti del cardo di Cervia

Valorizzare un prodotto unico, locale, che giunge a maturazione sotto la sabbia marina. È per questo che è nata la "Festa del cardo Gobbo" che si svolgerà nel prossimo fine settimana a Cervia. L'evento sarà occasione per far conoscere i produttori di questa eccellenza territoriale, che portano avanti l'attività secondo il metodo tradizionale tramandato di generazione in generazione. Una azione che ha permesso di inserire il Cardo Gobbo tra i prodotti dell'Arca del Gusto di Slow Food.

Il cardo Gobbo di Cervia viene prodotto in piccole quantità e si gusta solo durante l’inverno. Per godere a pieno il suo sapore il suggerimento è di assaggiarlo crudo, in modo da constatarne la dolcezza e la consistenza croccante. Si può acquistare soltanto nella zona di produzione e nei mercati limitrofi. I produttori sono pochi e tra loro ci sono gli imprenditori agricoli Giuseppe Fiori e Christian e Sabrina Neri. Portano avanti procedimenti di coltivazione tradizionali trasmessi da generazioni e sono in grado di gestire il cardo per tutto l’inverno, scaglionando l’interramento in base ai periodi in cui decidono di portare il prodotto sul mercato.

"Questo sistema - spiegano - permette di scaglionare la maturazione del prodotto durante tutto l’inverno, offrendo così continuità di presenza ai clienti". Oltre a una varietà di prodotti derivati dal cardo come sughi e conserve.

"Siamo soddisfatti di avere raggiunto un'intesa con i produttori sulla linea da seguire nel percorso per inserire il Cardo Gobbo di Cervia tra i prodotti dell'Arca del Gusto di Slow Food - dichiara Barbara Monti presidente di Slow Food Ravenna - Questo è stato il primo passo, ma ci sarà ancora molto da lavorare. Il cardo Gobbo di Cervia è un prodotto identitario, un'eccellenza del territorio che va salvaguardata. La mission di Slow Food è quella di avvicinare le persone all'importanza della conservazione della biodiversità alimentare e alla conoscenza di culture e identità locali per cui riteniamo importante la collaborazione con il consorzio Cervia centro e la nostra partecipazione alla festa del Cardo Gobbo di Cervia. La Vice Presidente di Slow Food Italia Roberta Billitteri sarà a Cervia durante la festa del Cardo Gobbo e, approfittando della sua presenza, è stata convocata una riunione a Cervia della rete Slow Food dell'Emilia Romagna".