Per la prima volta a Sanremo anche un 'quattro-zampe': Marley, il supercane cieco, porta il suo messaggio di inclusione

"Essere il primo cane della storia del Festival a metterci la zampa è davvero emozionante e, come dico sempre, aver scelto un cane 'non perfetto' secondo gli standard della società moderna è un grande messaggio di inclusione". Ne ha fatta un'altra (bella) delle sue il cittadino onorario di Marina di Ravenna 'a 4 zampe' Marley. Il "supercane" è protagonista in questi giorni del Festival di Sanremo dell'area ospiti dell'Ariston, in una zona aperta ai giornalisti, addetti ai lavori e artisti che ogni anno popolano la cittadina ligure per l'evento. Non salirà sul palco, ma "tranquilli - si legge sui social - se ci invitano ci andiamo".

Marley è un bellissimo pastore tedesco che sembrava avere un destino segnato dalla sfortuna: nel 2018, scampato per un pelo all'abbattimento, è stato portato in un canile a Bari insieme alla sorella Asia. Entrambi, a causa di una malformazione congenita (la microftalmia), sono nati ciechi. Fortunatamente una coppia di Santa Maria al Monte (Pisa), Carlotta Nelli e Marco Chimenti, è venuta a conoscenza della storia dei due cuccioloni e ha deciso di adottarlo.

Marco e Carlotta passano tanto tempo d'estate a Marina di Ravenna, dove Marley, oltre a essere cittadino onorario, è una vera e propria star. Nonostante, a detta degli esperti, questo "supercane" non avrebbe mai salito delle scale, o si sarebbe solo girato su se stesso, oggi il cucciolone è molto più che autonomo. Al punto che è diventato il primo cane cieco a entrare nella Protezione civile.

L'ospitata a Sanremo è anche l'occasione per portare un messaggio positivo, anche tramite la presentazione di "La vita a colori di un cane cieco", il libro che racconta la sua storia. "Non si può spiegare a parole l’emozione - scrive Marco sui social di Marley - perché portare il nostro messaggio in un luogo tanto importante è per noi motivo di orgoglio. Significa che il messaggio che la disabilità sta solo negli occhi di chi la guarda sta arrivando a tantissime persone. Marley è stato semplicemente fenomenale, a suo agio in qualsiasi situazione ed è stato super coccolato da tutti. Un grazie enorme a tutto lo staff di CasaSanRemo per averci accolto veramente a braccia aperte e per aver voluto inviare un messaggio tanto forte invitando per la prima volta nella storia come ospite speciale un cane".