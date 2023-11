Passa anche da Faenza il tour inglese che racconta la “Dolce vita” romagnola

E' arrivato giovedì in Emilia-Romagna il giornalista inglese Luke Abrahams che prepara un servizio sulla “Dolce Vita” emiliano-romagnola per la rivista CondéNast Traveller UK (mensile con oltre 16 milioni di visitatori unici mensili mondiali, oltre 16 milioni di follower sui social). Accompagnato da Lara Gilmore, moglie dello chef Massimo Bottura in un tour di 4 giorni tra Forlì-Cesena, Rimini, Faenza, Modena e Parma, il reporter toccherà con mano cultura ed eccellenze enogastronomiche regionali.

L’itinerario spazia dalla visita ai vigneti sulle colline dell’entroterra forlivese e al borgo di Santarcangelo di Romagna (Rn), al tour nei luoghi felliniani di Rimini, proseguendo al Museo Internazionale delle Ceramiche (MIC) di Faenza, alla Galleria Mazzoli di Modena, fino alla sosta all’Acetaia di Casa Maria Luigia di Modena e all’assaggio di Parmigiano Reggiano Dop in un noto caseificio di Parma.