Un ristorante del Ravennate fra i premiati del "The Fork restaurants awards"

Dopo la pausa dovuta alla pandemia, tornano finalmente i TheFork Restaurants Awards - New Openings. Prende il via infatti un’edizione speciale dell’iniziativa dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti più apprezzati dai top chef italiani. Il progetto, giunto alla sua terza edizione, è concepito e curato da TheFork, piattaforma per la prenotazione online dei ristoranti. Per l’edizione 2021 l’iniziativa prende in considerazione le realtà nate o che hanno cambiato gestione tra gennaio 2019 e agosto 2021, un arco di tempo più ampio rispetto agli scorsi anni.

L’obiettivo dell’iniziativa è identificare e valorizzare le più convincenti nuove aperture o nuove gestioni con il contributo autorevole di 80 fra i più affermati protagonisti della ristorazione italiana. Nella lista ben 64 nuove aperture e gestioni. In totale sono 6 i ristoranti selezionati dell'Emilia Romagna e fra questi uno della provincia di Ravenna.

Si tratta de Il Fenicottero Rosa, locale di Faenza nominato da Gianluca Gorini con la seguente motivazione: “Un nuovo e ambizioso Ristorante a Faenza, in Romagna, che conferma il grande fermento gastronomico che si sta sviluppando su tutta la regione”. A proposito del ristorante, lo staff del premio sottolinea "l'approccio delicato alla tradizione e all’innovazione che permetterà di sperimentare i sapori ancestrali della cucina dell'Adriatico, con una vista scenografica inusuale".