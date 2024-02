Tra piatti stellati, cucinate e degustazioni "Il Piatto verde" rende omaggio alle erbe amare del territorio

Un'edizione dedicata al ruolo dell'amaro nella gastronomia della Romagna. Prenderà il via il 20 marzo e andrà avanti fino al 30 aprile la 29esima rassegna gastronomica "Il Piatto Verde", che vedrà protagoniste, nel ravennate, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio con eventi anche a Imola.

La manifestazione avrà come filo conduttore il tema “Amaro d’amare: erbe, radici e fiori amari nella gastronomia fra tradizione e innovazione”. Fra i tanti eventi da non perdere: la cena “stellata” di Alessandro Gilmozzi del Ristorante El Molin di Cavalese (TN), stella Michelin e stella Verde per la gastronomia sostenibile e presidente dell’Associazione Ambasciatori del Gusto, proprio in apertura di rassegna il 20 marzo all’IPSSAR Artusi di Riolo; lo chef Gilmozzi il giorno successivo parteciperà a Faenza al convegno sul tema delle erbe amare in cucina, che vedrà importanti relatori, tra i quali Massimo Montanari, professore emerito dell’Università di Bologna e fondatore del Master “Storia e cultura dell’alimentazione”. Saranno presenti inoltre Beppe Sangiorgi, giornalista e profondo conoscitore di gastronomia e tradizioni locali, Sauro Biffi, direttore del Giardino delle Erbe “Rinaldi Ceroni” di Casola Valsenio.

Altro scenario della rassegna sarà la Rocca di Riolo Terme, con le visite "narrate" per scoprire i segreti delle ricette con le erbe officinali di Caterina Sforza; le visite guidate, i laboratori e le iniziative del Giardino delle Erbe di Casola Valsenio; la masterclass a 4 mani a Faenza di Gilmozzi e Alessandro Giraldi del Ristorante Il Fenicottero Rosa e quelle a Imola e a Riolo di Gianpaolo Raschi del Ristorante Guido 1946 di Rimini, 1 stella Michelin.

In campo anche quest'anno i dodici Istituti Alberghieri italiani e stranieri che si sfideranno pr il concorso internazionale abbinato a "Il Piatto Verde", con pietanze che avranno come protagoniste le erbe amare: tarassaco, carciofo, balsamita, pratolina, radicchiella, aspraggine, cicerbita, estragone, assenzio, abrotano, bardana, cicoria, coclearia, calendula, rucola, rafano o cren, lepidio o crescione terrestre, marrobio, crescione acquatico, rabarbaro, ortica, cardo mariano, erba stella, tanaceto, achillea, acetosa, acetosella, vitalba, luppolo.

Il Piatto Verde è organizzazione da IF – Imola Faenza Tourism Company, con la preziosa collaborazione dell’Istituto Alberghiero “Artusi” di Riolo Terme; gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Ravenna, del Comune di Riolo Terme e del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, oltre al supporto di importanti aziende del settore.