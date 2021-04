La "regina del cioccolato" finalista agli 'Oscar' in tv per insegnare i segreti del cacao

La "regina del cioccolato" Carola Stacchezzini approda alla prestigiosa Gambero Rosso Channel, ospite per tre differenti puntate nella trasmissione "Dolcemente Con" dello chef pasticciere Maurizio Santin. Una bella riconferma per la maitre chocolatier veneta d'origine, ma faentina d'adozione che, con il suo Laboratorio del Cioccolato, è nuovamente finalista alla 19esima edizione del premio 'Tavoletta D’oro 2021 i cioccolati d’eccellenza', gli "Oscar" del cioccolato italiano. Il laboratorio artigianale faentino, frutto del lavoro di Carola Stacchezzini e Massimo Villa, si è infatti aggiudicato la Tavoletta D’oro nella categoria praline, presentando la gustosa pralina “Tartufo Rum”. Carola Stacchezzini sarà in onda su Gambero Rosso Channel per insegnare con semplicità com'è possibile giocare e trasformare in ciò che si desidera uno dei dolci più buoni del mondo: il cioccolato. Le puntate saranno trasmesse sui canali Sky 132 e 412, il primo palinsesto prevede le date 26-27-28 e 29 aprile in due fasce orarie: 5,30 e 18,30.