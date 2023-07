Fissata la data di partenza dei saldi estivi: i consigli per evitare le fregature

Giovedì 6 luglio apre la stagione dei saldi estivi, che durerà per sessanta giorni. Come ricorda la Regione Emilia-Romagna, nella delibera che ratifica l'inizio del periodo degli sconti, "nei trenta giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, non possono essere effettuate le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento". Si ricorda inoltre, come prevede il d.lgs. n.114/48, che "lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto".

Il Codacons, come ogni inizio stagione di saldi, mette in guardia i consumatori della regione da possibili fregature e diffonde i consigli utili per fare acquisti in sicurezza.

Il vademecum