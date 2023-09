Apre a Ravenna il nuovo Centro per disturbi cognitivi e demenze: un sostegno per chi lotta contro l'Alzheimer

E' stato inaugurato giovedì, in occasione della giornata Mondiale dedicata all’Alzheimer, il nuovo Centro Disturbi Cognitivi e Demenze presso il Distretto di Ravenna. Il nuovo spazio si trova al primo piano del Cmp, il Centro di Medicina e Prevenzione in via Fiume Montone Abbandonato, con un'area riservata composta da un locale accoglienza, 3 ambulatori medici e 2 studi per assistenza psicologica e sala di attesa. “Il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze offre interventi rivolti a persone con disturbi neuro cognitivi degenerativi, come la malattia di Alzheimer, ed ai loro famigliari, come previsto dal Percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale elaborato dalla nostra Ausl", spiega Roberta Mazzoni, direttrice del Distretto di Ravenna.

Il nuovo centro afferisce al reparto di Geriatria diretto dal dottor Stefano Boni e vede la collaborazione delle Unità Operative di Medicina Interna 1 e Neurologia, dirette rispettivamente da Marco Domenicali e Pietro Querzani. L'equipe multiprofessionale e multidisciplinare è composta da: medici geriatri e neurologi, infermieri, psicologi e assistenti sociali. Oltre alla definizione dell'iter diagnostico, viene garantita la presa in carico terapeutica e gestionale del paziente affetto da disturbi cognitivi in attuazione alle indicazioni aziendali e regionali. Di particolare valore la valutazione neuropsicologica e la programmazione degli interventi psicosociali post-diagnostici a supporto dei pazienti e dei caregivers in un'ottica di integrazione fra la Rete dei Servizi Territoriali e l'Associazione di Volontariato Alzheimer Ravenna.

Grazie alla consolidata collaborazione e gli accordi di coo-progettazione siglati con il Comune di Ravenna e l'Associazione Alzheimer, viene svolta un'attività informativa e formativa per i familiari dei pazienti con incontri periodici alla presenza del geriatra, infermiere case manager, psicologici e altri professionisti sanitari e sociali al fine di aumentare le conoscenze, le competenze nella pratica assistenziale necessaria alla cura nonchè, supportare i famigliari nella gestione del proprio caro. Per accedere al centro è richiesta la prescrizione del medico di Medicina Generale e la prenotazione al sistema Cup Aziendale o, in considerazione della sintomatologia presentata dal paziente, è possibile da parte del medico di Medicina Generale contattare il medico geriatra del Servizio e concordare l'accesso in modalità prioritaria.

Numeri e problematiche della malattia

E’ fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla malattia di Alzheimer e sulla situazione delle famiglie colpite anche al di fuori della Giornata Mondiale Alzheimer. E’ quanto dichiarano la dottoressa Federica Boschi, geriatra e la dottoressa Susanna Malagù, neurologa e responsabili del percorso demenze AUSL Romagna.

“La demenza è stata definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una priorità di Salute Pubblica: con l'invecchiamento della popolazione il numero assoluto delle persone con demenza è previsto in aumento - spiega Boschi - Attualmente si stima che nel mondo ci siano 55 milioni di persone con demenza e che questo numero triplicherà entro il 2050. Il sito del Ministero della Salute riporta che attualmente il numero totale delle persone con demenza in Italia è stimato essere di 1 milione e 100 mila di cui 600.000 con Demenza di Alzheimer; 270 mila i nuovi casi/anno. Si stima inoltre che siano 3 milioni le persone direttamente o indirettamente coinvolte nella loro assistenza. In AUSL Romagna abbiamo calcolato, attraverso un algoritmo regionale che tiene conto dei flussi amministrativi correnti, la presenza di circa 16.000 persone con demenza".

“Dietro a questi numeri - sottolinea Boschi - ci sono persone e famiglie alle quali va garantito un percorso diagnostico terapeutico di presa in carico globale attraverso le equipe multiprofessionali dei centri disturbi cognitivi e demenze (CDCD) che operano in collaborazione con i medici di medicina generale, le associazioni dei familiari, gli operatori dei servizi sociosanitari domiciliari, residenziali e semiresidenziali e con gli enti locali".