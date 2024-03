Parte il 2024 del gruppo 'Civiltà Salinara': si pensa a un ampliamento del Museo del Sale

L'anno passato si chiude con un bilancio in attivo e ora si guarda già ai futuri progetti. Si annuncia un 2024 particolarmente intenso per il Gruppo culturale Civiltà Salinara di Cervia. L’associazione, con i suoi 522 iscritti e con i suoi 45 volontari attivi, rappresenta oggi una delle realtà associative più dinamiche di Cervia, come dimostra la festa sociale da poco svolta all’Hotel Aurelia. Il direttivo dell'associazione, guidato dal presidente Oscar Turroni, è al lavoro sulle prossime attività che vedono al centro il Museo del sale, che ha sede nel Magazzino del sale Torre, ed è gestito dall’associazione in collaborazione con il Comune.

Nei primi mesi del 2024 è stato avviato un ampio programma di attività a partire dalle “Chiaccherate di archeologia”, incontri collaterali alla mostra “La Chiesa ritrovata. Le indagini a Prato della Rosa”. Sono state poi promosse iniziative di valorizzazioni delle tradizioni locali fra cui “A ognuno la sua vela”, i laboratori per bambini organizzati in collaborazione con il Circolo Pescatori La Pantofla. Artefice e coordinatrice delle numerose iniziative è Annalisa Canali, direttrice del Museo del Sale dal 2008 ad oggi, che però si accinge a lasciare il suo ruolo per andare in pensione dal mese di aprile. Per questo, il gruppo Civiltà Salinara le ha voluto consegnare un riconoscimento simbolico, una pergamena e una piccola riproduzione della cosidetta storica “bolletta del sale”, in segno di ringraziamento "per l’attività svolta, per la sua disponibilità, per la stretta collaborazione e amicizia con l’associazione, dimostrate in tutti questi anni".

Nel frattempo, il 27 febbraio, nella sede della Casa del Volontariato, si è svolta l’assemblea dei soci con l’approvazione del bilancio consuntivo 2023 e del bilancio preventivo 2024. I due bilanci sono stati approvati all’unanimità dai 68 soci presenti. C’è stata soddisfazione per l’andamento dal punto di vista economico. Il consuntivo 2023 si è chiuso con un attivo di 3.266,27 euro. Il bilancio preventivo 2024 è stato presentato in equilibrio di € 70.500,00 di spese a fronte di € 70.500,00 entrate.

Il futuro riserva altri importanti progetti. I recenti ritrovamenti archeologici nell'area della 'Cervia Vecchia' implicano infatti l’esigenza di trovare una collocazione nel Museo del sale, con la necessità di ampliare di una navata gli spazi del museo all’interno del Magazzino del sale Torre. "Di positivo c’è che sono state avviate da parte dell’Amministrazione comunale le procedure per l’ampliamento del museo e per dare pratica attuazione alla proposta più volte sollecitata dal Gruppo Culturale Civiltà Salinara", riferisce l'associazione.

Non possono però essere dimenticati i danni subiti dal territorio, soprattutto durante l'alluvioneG, quando la rotta del fiume Savio ha portato all’allagamento della salina di Cervia sotto una coltre di circa 1,70 metri di acqua. "Sono stati allagati i bacini saliferi, l’edificio sede della “Società Parco della Salina” e i Magazzini di deposito del sale. Sono stati messi fuori uso i macchinari necessari per la produzione. Si è sciolto il grande cumulo di sale depositato nel piazzale dello Stabilimento - riferisce il gruppo culturale - Gravi danni ha subito la Salina Camillone. Si sono sciolti i depositi di sale nell’antico Magazzino delle Burchielle. Nonostante questo, per il Gruppo Civiltà Salinara, c’è stato un segnale di ripresa, grazie all’impegno straordinario dei suoi volontari, che ha garantito nella Salina Camillone una produzione di 200 quintali di sale, quantità sufficiente per le esigenze del Museo del sale. È un segnale di ripresa da cui ripartire per il 2024".