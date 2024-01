Si getta dal nono piano con figlia e cane: anni fa un altro suicidio nella stessa palazzina

Non è il primo suicidio - anche se, nel caso più recente, è più corretto parlare di omicidio-tentato suicidio, dal momento che la donna è ancora viva - che gli inquilini della palazzina di via Dario Dradi a Ravenna si trovano ad affrontare. Il drammatico episodio di lunedì mattina, con la 41enne Giulia Lavatura che si è gettata da un'impalcatura del condominio insieme alla figlia di sei anni e al loro cagnolino, morti entrambi nell'impatto, ha infatti riportato alla mente dei condomini quanto successe nell'estate di quasi sei anni fa.

Il 27 giugno del 2018, infatti, da quella stessa palazzina una donna di 50 anni morì precipitando dal terrazzo. A scoprire quanto accaduto, anche in quel caso, furono alcuni condomini che, dopo aver sentito un tonfo, si affacciarono alla finestra scorgendo a terra il corpo immobile della donna, che non abitava in quello stabile. I soccorsi del 118 si precipitarono sul posto, ma per la donna - a differenza di quanto accaduto alla 41enne che ieri ha tentato il suicidio - non ci fu nulla da fare: dopo numerosi tentativi di rianimazione, venne constatato il decesso della 50enne.