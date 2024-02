Il Cau di Ravenna è quello con più accessi medi in Romagna: tempi d'attesa ridotti fino a due ore in pronto soccorso

Il consiglio comunale dedicato alla sanità di martedì pomeriggio, con la presenza in aula dei vertici di Ausl Romagna, è stato l'occasione per fare il punto sui Cau, i nove Centri di assistenza urgenza attivati negli ultimi mesi - tra questi quello al Cmp di Ravenna e quello di Cervia - per sgravare i pronto soccorso. I 9 centri, dalla data di attivazione del 18 dicembre all'11 febbraio 2024, hanno registrato 7751 accessi e 1755 nell’ultima settimana (5-11 febbraio), con una media di 138 accessi al giorno.

Il Cau di Ravenna quello con più accessi medi della Romagna

Il Cau di Ravenna ha registrato, dall’attivazione del 22 gennaio, 1454 accessi, con una media giornaliera di 73: questi dati lo rendono il Cau con più accessi medi giornalieri della Romagna (di poco inferiore quello di Cervia, con 69 accessi al giorno). Più del 70% degli accessi si è risolto con la dimissione a domicilio del paziente, il 6% dei pazienti ha abbandonato la struttura, il 9% è stato indirizzato ad un pronto soccorso, mentre l'8% a una presa in carico ambulatoriale.

Tra le varie problematiche trattate dal Cau, circa il 30% dei pazienti ha presentato all’accesso un problema ortopedico, circa il 20% un disturbo generale o un problema minore e circa il 9% un problema respiratorio. Circa il 60% dei pazienti è nella fascia di età adulta (18 - 64 anni) e solo 10% proviene da un territorio esterno al distretto di Ravenna. Quasi il 50% degli accessi è avvenuto nel weekend, la fascia oraria del sabato mattina è la più frequentata.

I tempi di attesa si sono mantenuti stabili dall’attivazione attorno a un tempo medio di 50 minuti, così come i tempi di espletamento, che si sono mantenuti stabili attorno a un tempo medio di 30 minuti. Il 94,4% degli utenti consiglierebbe il servizio Cau del Cmp (per quanto riguarda quello di Cervia la percentuale sale al 97,1%).

Calano i tempi d'attesa al pronto soccorso

Per quanto riguarda invece il Pronto soccorso di Ravenna, nel periodo 1 gennaio-11 febbraio 2024 ha registrato 9267 accessi (comprensivi di fast track e specialistici), +0,5% rispetto a stesso periodo 2023. In calo gli accessi di pazienti accettati dal pronto soccorso generale(-1%) e gli accessi ostetrici (-6%), in significativo aumento invece gli accessi oculistici. L’andamento giornaliero degli accessi è in linea con andamento nello stesso periodo 2023, ad esclusione della prima settimana di gennaio e delle prima settimana di febbraio che registrano numero di accessi superiori rispetto al 2023. In calo i codici verdi (-13%), in aumento i codici a maggior complessità codice arancione.

Nel 2024 gli accessi nel pronto soccorso Ravenna con codice a bassa gravità (bianco e verde) e con esito dimesso a domicilio nella fascia oraria 8-20 fino all'11 febbraio sono stati mediamente 64, con picchi di 90 casi al giorno. Il Cau di Ravenna, invece, mediamente ha registrato 70 accessi, con picchi di 100-120 casi. Gli accessi nel pronto soccorso con codice a bassa gravità (bianco e verde) dalla data di apertura del Cau di Ravenna sono stati mediamente 59, con picchi di 80 casi al giorno. Nello stesso periodo nel 2023 si registravano 64 casi, con un decremento del 8.5%.

Gli accessi nel pronto soccorso con esito abbandono nella fascia oraria 8-20 dalla data di apertura del Cau di Ravenna sono stati mediamente 5,6 con picchi di 17 casi. Nello stesso periodo nel 2023 si registravano 7,2 casi, con un decremento del 23% rispetto al 2023. I tempi di attesa per gli accessi accettati nel pronto soccorso dalla data di apertura del Cau Ravenna hanno registrato una riduzione di circa 20 minuti rispetto allo stesso periodo 2023, in particolare per i codici più numerosi a bassa complessità (codici verdi). I tempi medi di permanenza totale per gli accessi accettati nel pronto soccorso dalla data di apertura del Cau di Ravenna hanno registrato una riduzione di quasi un'ora allo stesso periodo 2023, in particolare per i codici più numerosi a bassa complessità (codici verdi) circa un'ora e 35 minuti e per i codici arancioni di oltre due ore.