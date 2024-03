Nella via del centro apre un nuovo negozio: fumetti, gadget e giochi da tavolo

Negli ultimi anni in via dell'Antica Zecca - e nell'adiacente Galleria Mariani - hanno iniziato a "fiorire" nuove attività. A partire dal bar 'Sedici', dalla bottega 'Tartulab' al negozio in stile giapponese 'Miyajima'.

E proprio seguendo il Giappone giovedì 7 marzo al civico 17 della via del centro inaugura una nuova fumetteria della catena 'Star Shop', primo network di fumetterie in Italia. Al suo interno si potranno acquistare non solo fumetti, manga e graphic novel, ma anche gadget e giochi da tavolo.