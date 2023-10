Di cosa è morto Danilo Molducci? Disposta una nuova perizia. E spunta un audio sulle ricette

Nuovi esami per cercare di risolvere il giallo della morte di Danilo Molducci, il medico di Campiano deceduto a 67 anni il 28 maggio del 2021 , per la morte del quale oggi si trovano alla sbarra degli imputati con l'accusa di omicidio pluriaggravato il figlio del medico, il 40enne Stefano Molducci, ed Elena Vasi Susma, badante del dottore per quasi due anni. Con questo obiettivo oggi, durante l'ultima udienza del processo in Tribunale a Ravenna, la Corte presieduta dal giudice Cecilia Calandra (dopo le dimissioni di Leoni) ha ammesso la richiesta della difesa - avvocati Antonio Giacomini e Claudia Battaglia - di disporre una nuova perizia medico-legale e chimico-tossicologica sul sangue di Molducci, dando incarico ai dottori Paolo Fais dell'Università di Bologna e Luca Morini dell'Università di Pavia.

Le consulenze di parte effettuate per determinare l'esatta causa di morte di Molducci, infatti, sono state ritenute "non univoche, né esaustive sui punti oggetto d'indagine". E anche l'accusa, rappresentata dal pubblico ministero Angela Scorza, ha ritenuto che un'ulteriore perizia "possa essere utile", anche se "il passaggio del tempo tende a eliminare le molecole del farmaco, cosa che gioca a favore della difesa, ma si potrebbe capire quanto farmaco c'era in quel sangue all'inizio in percentuale". Insomma, si spera che con questo ulteriore esame si riesca a definire se Molducci sia morto per un sovraddosaggio di farmaci o meno.

L'audio sulle ricette compilate dalla badante

Durante l'udienza è stato anche acquisito un file audio, una registrazione risalente a dicembre 2020 che ha per oggetto un dialogo tra il dottor Danilo Molducci e la badante alla sbarra. Nell'audio, registrato nell'abitazione di Molducci, si sente quest'ultimo che ripete ad alta voce i nomi di alcune medicine, scandendoli chiaramente come se li stesse dettando a qualcuno per scriverli. E infatti la bandante ripete i nomi delle medicine come se li stesse annotando. Il medico specifica anche le dosi - "20 milligrammi per millilitro" - e risponde alla donna che gli domanda "quanto scrivo?", "scrivi due flaconi (...) Dopo scrivi Novalgina gocce orali". A conclusione, la donna chiede "Dove metto la firma?".

L'audio, portato in aula dalla difesa e riprodotto direttamente dal cellulare del figlio Stefano, vuole dimostrare come il medico di Campiano fosse solito farsi compilare (e firmare) le ricette dalla propria badante - fatto per il quale i farmacisti avevano presentato una denuncia.

LA CRONACA DEL PROCESSO

Prima udienza - Partito il processo per la morte del medico: alla sbarra il figlio e la badante

Quinta udienza - Il medico minacciava di diseredare il figlio. E lui dopo la morte del padre gettò via delle scatole di benzodiazepine