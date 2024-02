Un cittadino di Lido Adriano lancia la petizione: "Apriamo nuove aree di sgambamento cani"

Dopo diverse segnalazioni in merito alle condizioni in cui si trova spesso l'unica area di sgambamento cani esistente a Lido Adriano, Ivan Santi ha deciso di promuovere una petizione per aprire nuove aree dedicate ai nostri amici a quattro zampe anche nelle altre zone del lido ravennate.

"Abito a Lido Adriano e, come molti, ho un amico a quattro zampe che considero parte della mia famiglia - spiega Ivan nella petizione - Purtroppo nel nostro amato paese mancano aree dedicate dove i nostri animali possono correre e giocare in sicurezza. Questa mancanza non solo lede il benessere dei nostri animali, ma viola anche il loro diritto alla libertà. A Lido Adriano esiste una unica area, non adeguata, a nord del paese, mentre al centro e al sud non c’è nessuna area dedicata allo sgambamento dei cani. Questo significa che i nostri amici pelosi non hanno spazi adeguati per esercitarsi e socializzare con altri cani, attività fondamentali per la loro salute fisica ed emotiva".

"Creare nuove aree sgambamento cani non è solo una questione di benessere animale, ma anche una questione di civiltà urbana - prosegue - In molte altre città italiane ed europee esistono parchi dedicati ai cani dove essi possono correre liberamente in un ambiente controllato e sicuro. Chiediamo quindi all'amministrazione comunale di prendere in considerazione la creazione di nuove aree dedicate al gioco e al relax dei nostri amici a quattro zampe. Aiutiamoli a vivere sereni!".