Bar del tribunale, l'assessora Del Conte assolta dall'accusa di diffamazione

Nessuna diffamazione: lo ha stabilito lunedì il Giudice di Pace di Ravenna assolvendo l'assessora Federica Del Conte, che era stata denunciata per diffamazione aggravata da Valeria De Caro, ex gestore del 'D&D cafè' situato all'interno del Tribunale ravennate. Il Giudice di Pace si è infine espresso sostenendo che "il fatto non sussiste". Lo riferiscono le edizioni locali dei quotidiani in edicola martedì.

Tutto era iniziato quando nel novembre 2021 quando gli allora gestori del bar, Valeria e il compagno Giovanni Dibello, tramite un articolo di RavennaToday avevano annunciato di essere ritrovati costretti a chiudere il locale a causa dei tanti clienti persi per via del Covid (e della conseguente riduzione delle udienze) e per via degli affitti sospesi nel periodo della pandemia, per un totale di 40mila euro, da pagare al Comune entro marzo 2022. Il caso era arrivato anche in Consiglio comunale in un'interrogazione di Giacomo Ercolani, consigliere della Lega.

La risposta dell'assessore con deleghe al patrimonio e all'urbanistica Federica Del Conte, però, aveva fatto andare su tutte le furie i gestori del bar. "Già da prima del Covid si erano manifestate le prime situazione debitorie, che si sono protratte durante il periodo Covid ma anche alla ripresa e alla riapertura e che hanno portato a un mancato pagamento del canone pari quasi a 70mila euro", aveva detto l'assessore durante la seduta di consiglio comunale. "La mia cliente si è sentita diffamata per essere stata definita come debitrice anche prima del periodo di emergenza sanitaria - spiegava l'avvocato della barista, Nicola Montefiori - Qualche fornitore del bar ha mostrato perplessità nei confronti della capacità della barista di rispettare gli impegni e suo figlio è stato beffeggiato dai propri compagni". Per questo era stato presentato un ricorso al Giudice di Pace.