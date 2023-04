Weekend goloso: food truck, saraghina, festa della birra, aquiloni e mercatino regionale francese

Spazio alle golosità, alla musica e alle feste nel weekend di Ravenna e provincia: un ponte che ci accompagna fino a lunedì 1° maggio, festa dei Lavoratori e che propone un vasto assortimento di occasioni e divertimenti. Ci sono i food trucks e le saraghine, le sfilate dei carri in gesso e i voli degli aquiloni, i concerti e le mostre e tanto altro ancora.

Di sagra in sagra con Truck'n Food

Il weekend del Primo maggio ci propone tante bontà da gustare. Le delizie delle "cucine su ruota" tornano ai Giardini Pubblici con la nuova tappa del festival Truck’n’Food che torna a Ravenna da venerdì a lunedì Primo maggio. Domenica e lunedì ci si diverte fra ricette gustose ed escursioni: a Marina di Ravenna arrivano infatti "I giorni della Saraghina". Lunedì si celebra il 1° maggio con "Labeerinto", la festa della birra nel Labirinto Effimero di Alfonsine. Le fragranti specialità d'Oltralpe arrivano a Cervia con il Mercatino Regionale Francese che si svolge da venerdì a lunedì.

In festa tra aquiloni, "giganti" di gesso, Harry Potter e cooperazione

Il fine settimana ravennate è ricco di eventi. Sulla spiaggia di Pinarella continua fino a lunedì "Artevento", il Festival degli Aquiloni, mentre la Festa di Primavera a Casola Valsenio propone sabato la sfilata notturna dei ‘Giganti di Gesso’, i tradizionali carri allegorici. Mostre, stand e intrattenimenti ci aspettano per tutto il weekend con la Festa della Cooperazione che prende vita a Bagnacavallo. Infine sabato alla Rocca di Bagnara di Romagna torna la magia di Harry Potter con un'avventura dedicata ai bambini.

In concerto: Enrico Rava, Mauro Ottolini e gli Ufomammut

La musica non manca nel weekend. Venerdì gli Ufomammut presentano il nuovo album "Fenice" al Bronson di Madonna dell'albero. Sabato ancora un concerto al Bronson, stavolta è Leo Fulcro a presentare il suo nuovo lavoro discografico, mentre al circolo Endas di Savarna aperitivo e salsicciata accompagnano la musica dei Sonoiver. Domenica Enrico Rava & Mauro Ottolini giungono in concerto per "Crossroads" al Teatro comunale di Russi.

Al sipario: Lunetta Savino e il "Boston Marriage"

Largo agli appuntamenti di teatro. Da venerdì a domenica al Teatro Masini di Faenza va in scena Lunetta Savino con lo spettacolo "La Madre". Fino a domenica va invece in scena al Teatro Alighieri di Ravenna "Boston Marriage", opera che chiude la stagione teatrale di quest'anno.

Incontri, visite ed escursioni

Ci sono ancora incontri e iniziative per il weekend. Venerdì al Mercato Coperto di Ravenna si tiene la presentazione del libro "Caravaggio Profiling - Il volto dell'assassino". Domenica arriva un nuovo appuntamento con Incontro a Dante in centro a Ravenna, mentre da Ca' Bufala di Savio parte un tour dedicato alla scoperta della pineta ravennate.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Non abbiamo ancora finito. Vediamo cosa c'è al cinema.