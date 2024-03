Festival del cibo di strada, sagre, tatuaggi e Garage Sale: un weekend dal sapore primaverile

Con l'avvicinarsi della primavera tornano protagoniste le sagre e il cibo di strada e arrivano i baracchini del Russi Street Food Festival. Così come ripartono i mercatini. Tante anche le mostre, dove spicca sempre Bnksy a Cervia, visitabile fino a giugno. A Riolo interessante serata con "Calici & Stelle.

Dal cibo di strada al Garage Sale

Truck e baracchini pronti a invadere piazza Farini a Russi per il "Russi Street Food Festival", in programma da venerdì a domenica con prelibatezze da tutta Italia. Atmosfere romantiche con degustazioni di gin e musica dal vivo venerdì e sabato a Riolo, con l'evento "Calici & Stelle" nella cornice della piscina termale. La frazione di Villa Prati di Bagncavalo festeggia da venerdì a martedì il patrono San Giuseppe con cibo, musica, mercatini e giochi sportivi. Anche San Zaccaria domenica celebra San Giuseppe con una sagra in cui si potrà gustare la piadina con la salsiccia mentre i bimbi giocheranno nella "Pompieropoli". A Porto Fuori, invece, la Compagnia del Buonumore organizza sabato sera una cena sociale. Sabato e domenica fa il suo ritorno alle Artificerie Almagià di Ravenna Garage Sale, il market dedicato allo shopping sostenibile. Artigianato e sapori del territorio protagonisti domenica a Marina di Ravenna con i mercatini "Marina Primavera ". A San Lazzaro invece è ancora tempo di carnevale: domenica carri e maschere per il centro della frazione faentina.

Altro torneo di videogame al Classis. Al Bronson una giornata dedicata ad appassionati di tatuaggi

Torna domenica la rassegna Gaming Classis, che vede La Corelli e Fondazione RavennAntica proporre speciali eventi al Museo Classis: questa volta è in programma il torneo di Pac-Man. Una giornata di alto livello, per chi ama musica e tatuaggi: sabato infatti il Bronson di Madonna dell’Alberto ospita "Punkz", con centinaia di appassionati da tutta Italia. Domenica invece un'avventura straordinaria attende i più giovani con "Junior Rocca Escape - Fantasy", un gioco tra strane creature e animali fantastici, con l'obiettivo di fuggire dalla torre più inespugnabile della rocca. Secondo appuntamento con le escursioni per bambini per conoscere il territorio e la natura: domenica nuova gita nella pineta di San Vitale.

Ti mostro le mostre

Prosegue il successo di "Banksy a Cervia" con le opere dell'artista inglese forse più conosciuto al mondo visitabili anche in questo weekend.

C'è ancora tempo nel fine settimana anche per la mostra "Il colore delle emozioni" ospitata a Ravenna, con le opere di 27 artisti da diversi Paesi. Così come prosegue fino al 24 marzo la personale su Federico Guerri dal titolo “Segni e matrici” alla Pallavicini Gallery di Ravenna.

Il Centro commerciale Esp ospita nella sua galleria nel weekend la mostra "Simply Haring", con opere originali dell’artista Keith Haring, provenienti da una collezione privata. È stata prorogata fino al 14 aprile e sarà quindi aperta al pubblico tutto il fine settimana la mostra di Pietro Lenzini al Museo Ugonia di Brisighella, la prima del ciclo di mostre che affiancano la pala del Guercino. Prosegue inoltre al Museo Civico Luigi Varoli di Cotignola l'esposizione "Claudio Montini. The End. Paesaggio con dolcissima fiera". Va avanti fino a fine mese a Massa Lombarda la mostra bibliografica sul celebre fotografo brasiliano Sebastião Salgado. Sempre di respiro internazionale è l'esposizione al Museo Civico Luigi Varoli di Cotignola dal titolo "Salve", dell’artista statunitense Christian Holstad. All’interno del "Sorelle Festival" a Faenza si può visitare nel fine settimana la mostra "Perfette Sconosciute. Le fotografie di Leonilda Prato". Sempre alle donne è dedicata "Domani faccio la brava", con istantanee di donne dal carcere esposte nel weekend a Lugo

A Faenza si celebra in musica San Patrizio. A Castiglione torna il cinema per famiglie

Nuovo appuntamento venerdì con Crossroads, che torna all’Auditorium Corelli di Fusignano con le percussioni di Don Moye. Per festeggiare San Patrizio il Piccadilly Club, il Meeting delle Etichette Indipendenti e Musica nelle Aie propongono venerdì il concerto dei Folk Notes. Torna sabato la rassegna “Finalmente cinema” con proiezioni di film nella sala Tamerice a Castiglione di Ravenna rivolte ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie.

Una "Massa di Risate" chiude con il comico di Zelig Marco Mazzocca

A Massa Lombarda chiude la stagione "Una Massa di risate": sul palco arriva sabato Marco Marzocca, conosciuto per le sue esperienze e Zelig e, in tv, nella serie Distretto di Polizia. Sabato e domenica la stagione del Teatro Alighieri di Ravenna continua con "The Red Shoes" del Nuovo Balletto di Toscana. Ancora domenica per la rassegna "Favole", al Teatro Masini di Faenza è di scena "Le avventure di Signor Bastoncino". Al Teatro Binario di Cotignola spettacolo emozionante sabato sera con "La stanza di Agnese", con Sara Bevilacqua che interpreta la vedova del giudice Paolo Borsellino. Sabato e domenica, infine, al Teatro Comunale di Cervia in scena vanno Marina Confalone e Mariangela D’Abbraccio, protagoniste di "Buonanotte, mamma".