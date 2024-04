Weekend succulento tra spoja lorda e Bell'Italia. Stef Burns in concerto e occhi al cielo con il volo acrobatico

Le giornate che si allungano e le temperature più miti aumentano l'offerta di eventi del Ravennate. A Brisighella si attende la Sagra della Spoja Lorda, mentre scalpitano nel centro di Ravenna gli stand gastronomici di "Bella Italia" e "Bella Romagna", con degustazioni delle eccellenze del Belpaese. Tante le mostre ancora aperte, invece chiudono con questo fine settimana alcune rassegne musicali e teatrali. A Riolo arriva la Fiera dell'Agricoltura e a Lugo evoluzioni acrobatiche con la "Chicken Race."

Tra spoja lorda e stand di Bell'Italia tutti i palati sono soddisfatti

È la spoja lorda la protagonista della sagra a Brisighella di domenica, con appuntamento che replicherà anche la prossima settimana. Stand gastronomici, nuovi macchinari da lavoro e le ultime novità tecnologiche del settore saranno protagoniste da venerdì a domenica di "AgRiolo", la Fiera dell'agricoltura di Riolo Terme. Chiude domenica a Traversara la "Festa della Primavera in fiore", un mix di eventi tra cultura, cibo e tradizioni popolari. A Ravenna, nel cuore del centro, tornano nel fine settimana gli appuntamenti con “Bell’Italia” e "Bella Romagna" con le eccellenze gastronomiche regionali del Belpaese. Picnic con cibo contadino al Parco Teodorico, domenica, a Ravenna per il secondo appuntamento dei Teodorico Green Days.

Mercatini, Luna Park e voli acrobatici per ogni tipo di divertimento

Previste evoluzioni spettacolari e sguardi rivolti in aria all'aeroporto Francesco Baracca di Lugo che apre le porte alla "Chicken Race", gara di volo acrobatico che si svolgerà sabato e domenica. Continua l'appuntamento domenicale con i mercatini di "Marina Primavera" a Marina di Ravenna, in cui trovare i sapori e l'artigianato del territorio. Oggetti unici e realizzati esclusivamente a mano anche nel nuovo appuntamento domenicale per famiglie al Parco Teodorico di Ravenna. Piazza Garibaldi a Lugo si colora anche nel weekend con le giostre del Luna Park e tante attrazioni per piccoli e non solo. Mentre torna domenica a Faenza la Caccia al tesoro in bicicletta "Due ruote meglio di niente", della quale tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Sempre in bici si svolge l'avventura sulle orme di Harry Potter per aspiranti maghi e streghe nella suggestiva cornice di Sant'Alberto, per una lezione di "babbanologia" ed "erbologia" sui pedali. E ancora a Ravenna nuovo appuntamento domenica in Darsena con La Puce d'Acqua.

L'inviata di guerra protagonista del nuovo festival di Lugo. Al via i primi eventi celebrativi per il 25 aprile

A Lugo al via una rassegna dal titolo “Fratture. Conversazioni sul presente” con incontri che si terranno venerdì e sabato, con ospiti, tra gli altri, la giornalista Francesca Mannocchi inviata in Ucraina. Festa della Liberazione a Castel Bolognese con protagonista Cisco, ex leader dei Modena City Ramblers, in un dialogo con Luigi Bertaccini in programma venerdì. Anche a Massa Lombarda, sabato, si celebra l'anniversario della Liberazione della città dal Nazifascismo, con eventi dedicati anche alle scuole. Appuntamento a Palazzo San Giacomo con le visite guidate della Pro Loco di Russi nella residenza dei Rasponi, aperta sabato e domenica. Continuano le "Passeggiate da Castel Raniero" a Faenza con la tappa, domenica, che parte dall'ex colonia fino a Villa Emaldi. Sabato a Riolo un'escursione dedicata al più intrigante dei predatori: il lupo nel Parco Vena Gesso Romagnola

Ti mostro le mostre

Torna grazie a una donazione nella sua collocazione originaria il dipinto di Ercole incoronato davanti alla Sapienza, che sarà presentato al pubblico venerdì a Palazzo Milzetti. Prosegue ancora a Cervia l'esposizione dedicata al più grande street artist del mondo Banksy. Mentre è l'ultimo fine settimana per ammirare una mostra che ha riscosso grande successo: l'esposizione della Pala del Guercino al Museo Ugonia di Brisighella. Nell'ambito degli eventi collegati al ricordo di Ivano Marescotti a Villanova è visitabile anche in questo weekend una mostra che raccoglie ritratti, immagini di scena e di backstage. Invece al Mar di Ravenna prosegue con successo la personale di Salgado dal titolo "Exodus". Resta ancora visitabile al Mic di Faenza l'omaggio a Gio Ponti, padre del made in Italy. A Cotignola anche questo fine settimana si possono ammirare i quadri di Claudio Montini nella mostra "The end". Chiude domenica a Palazzo Rasponi l'espozione di quadri di Sergio Belo su “I mostri di guerra”. Al Private Banking di Ravenna fino al 16 aprile è visitabile la mostra dal titolo: “Lino Daziari, da modellista per caso a campione mondiale". Negli scatti di Tedioli e Papetti storia, sviluppo e degrado delle Torri Hamon, in mostra anche nel weekend in doppia sede a Ravenna. Opere d'arte da fogli di giornale: a Cotignola apre venerdì il secondo atto della mostra di Holstad. Apre sabato a Lugo, al Museo Baracca, una esposizione che coniuga il mondo dei fumetti alla Formula 1.

Fine settimana musicale tra Stef Burns e il Jazz internazionale

Un grande ritorno al Teatro Socjale sabato, dove arrivano le evoluzione sulla sua Fender Stratocaster del chitarrista Usa Stef Burns, che suona anche al fianco di Vasco Rossi. Si conclude venerdì la stagione musicale del Ristorante Marchesini che propone una rassegna con protagonisti ospiti internazionali e nazionali del panorama jazz. Tre giorni con le band del territorio alle Artificerie Almagià che tornano ad "Around the Rock" fino a sabato. . Domenica appuntamento con Gli Alluvionati del Liscio che presentano il brano "Vai Vai Gresini!" e il loro tour benefico a Faenza, ospiti del 17esimo trofeo "Tradizione e simpatia". A Brisighella riparte dal Cicci Quartet, sabato, la rassegna "Cena Concerto e spettacolo" dell'Oasi. Sabato in compagnia della dance a Ravenna con Haiduci e Nathalie Aarts e i loro grandi successi sul palco.

La Tourandot chiude la Stagione dell'Opera al Teatro Alighieri

Doppio appuntamento, venerdì e domenica, al Teatro Alighieri di Ravenna con "La Tourandot" di Puccini, che chiude la Stagione dell'Opera a Ravenna. . Secondo appuntamento della Stagione del Teatro contemporaneo a Russi che venerdì vede sul palco "Il grande inquisitore", con Flavio Albanese e Tony Marzolla. Al Rasi di Ravenna, infine, sabato va in scena "Le Volpi" con Antonella Attili, Giorgio Colangeli e Federica Ombrato.