Nel weekend "esplode" la primavera tra visite del Fai, festa del tartufo, sagra della seppia e street food 

Si entra nel pieno della primavera e arrivano le Giornate del Fai, dedicate al patrimonio paesaggistico e culturale del territorio. Di grande valore anche la mostra di Sebastião Salgado che apre al Mar, un viaggio con foto potenti che regalano emozioni e spunti di riflessione. Non manca lo spazio per il gusto, tra street food e sagre della seppia e del tartufo.

Gusto protagonista tra Festival dello Street Food e Sagra della Seppia

In questo fine settimana si rinnova l'appuntamento con le Giornate del Fai di Primavera: sabato e domenica sono tanti i luoghi aperti al pubblico nel ravennate visitabili a contributo libero. Ma è anche protagonista il gusto al parco Teodorico con la città invasa tre giorni, da venerdì a domenica, dai food tracker di tutta Italia per il Festival dello street food. E visto l'annullamento della scorsa settimana per maltempo a Casola Valsenio si recupera domenica la Festa del Tartufo Primaverile. Altro appuntamento con il gusto è a Pinarella di Cervia dove prosegue fino a domenica la Sagra della Seppia. Sempre al cibo è dedicato l'evento con'influencer ravennate appassionata di cucina, Eva Andrini (@evasfoodaddiction) che nella sua città venerdì presenterà il libro: "Per passione".

Mercatini all'aperto e camminate nella natura: è arrivata la primavera

Dopo la Pulce d'Acqua Ravenna ospita l'altro classico appuntamento con il mercatino del riuso, domenica, con la Pulce nel baule. Si alza il sipario sull’edizione 2024 della Primavera Slow, che da venerdì apre un ricco programma di eventi e iniziative per gli amanti della natura, nel magnifico scenario offerto dal Parco del Delta del Po. Lugo, invece, si veste a festa domenica accogliendo la Fiera di Pasqua. Nuovo appuntamento a Faenza con le visite guidate della Pro Loco: sabato è il turno della Pinacoteca. Venerdì, invece, Brisighella ospiterà la quarta tappa della “Settimana Internazionale Coppi e Bartali”, la celebre corsa di ciclismo su strada. Al quartiere Alberti di Ravenna è in programma sabato una caccia al tesoro benefica che mette in palio una vacanza. Per la rassegna "Incontro a Dante verso il Risorgimento" domenica va in scena l'escursione nei luoghi della Ravenna del Poeta. Anche questa domenica Marina di Ravenna si anima con i mercatini di "Marina Primavera", organizzati dalla Pro Loco. Nuovo appuntamento domenica con le escursioni nella pineta San Vitale per bambini a partire dai 6 anni e le loro famiglie. Un tuffo nei profumi della primavera appena sbocciata e un brindisi con i sapori tipici dei colli faentini sabato con il "Wine Trekking" di Oriolo dei Fichi.

I venti anni del Bronson e le musiche irlandesi risuonano nel weekend

Ultimi scampoli di San Patrizio venerdì al Piccadilly di Faenza con la carica folk rock dei Fratelli & Margherita. Al Mama's club invece venerdì e sabato musica d'autore e ritmi latini per due concerti. La Basilica di San Francesco rivive in musica la Via Crucis, con il coro che si esibisce domenica. Altro genere a Fusignano per il festival musicale "Crossroads", dove sabato arrivano Michael e Lorenzo Riessler. Ancora sabato il Teatro Comunale di Cervia ospita il concerto "Madre Terra", che avrà per protagonista il pianista Davide Tura e l'Orchestra La Corelli. Il Bronson e i Gazebo Penguins, invece festeggiano inseme i 20 anni con un live speciale, sempre in programma sabato. Altro evento importante è quello che vedrà domenica l'esibizione della Young Musicians European Orchestra a Ravenna, ensemble considerata la realtà più dinamica e importante tra i complessi giovanili italiani.

Ti mostro le mostre

Un artista di assoluto livello che con le sue foto regala emozioni e spunti di riflessione: nel weekend apre al Mar "Exodus", il viaggio fotografico ed esistenziale di Sebastiao Salgado. Alla mostra è collegata "Esodo", iniziativa dedicata alle famiglie, tra quadri viventi e spettacoli per bambini. È dedicata al Sommo Poeta, in occasione del Dantedì, la mostra “Dante, profeta di Speranza", che apre questo venerdì. Mentre a Cervia attesi anche questo weekend tanti i visitatori per Banksy. C'è tempo fino al 14 aprile per visitare la mostra di Pietro Lenzini al Museo Ugonia di Brisighella con protagonista la pala del Guercino. Mentre chiude domenica la personale di Federico Guerri, dal titolo “Segni e matrici”. È il primo fine settimana di apertura per l'esposizione sul grande architetto, artista e designer Gio Ponti, promotore e divulgatore del “Made in Italy”, esposto al MIC di Faenza. L'Accademia delle Belle Arti propone nel fine settimana a Ravenna "Un Paradiso Amaro *Viaggio a Ravenna", esposizione itinerante dedicata alla ricerca artistica su Teresa Feodorowna Ries. Chiude domenica la mostra "Perfette Sconosciute", di stanza a Faenza. Così come chiude lo stesso giorno "Il colore delle emozioni", esposizione a tema libero con 27 artisti da tutto il mondo ospitati a Ravenna.

A teatro storie di migranti e di riscatto sociale

Lo spettacolo "Il settimo giorno Lui si riposò, io no", precedentemente annullato, si recupera in replica anche venerdì nell’ambito della rassegna Sipario 13, al Teatro Binario. Storie di emigrazione nello spettacolo "Se potessi volare", che la Compagnia pugliese TerramMare Teatro presenterà venerdì alla Casa del Teatro di Faenza. Sabato al Teatro Goldoni di Bagnacavallo va in scena "Mistero al Castello", opera che raccoglie fondi per gli alluvionati.

La storia di riscatto di una compagnia teatrale nata in carcere è il tema di "Il figlio della tempesta. Musiche, parole e immagini dalla Fortezza", in scena sabato al Teatro Rasi. Arriva a Lugo venerdì e sabato, invece, lo spettacolo “La Conversione di un Cavallo. Tableaux Vivants da Caravaggio”, con alcuni dei capolavori di Caravaggio che prendono vita davanti agli occhi degli spettatori.

Riprendono anche le programmazioni d'autore

La rassegna "Finalmente Cinema" a Castiglione di Ravenna vede sabato la proiezione di “Wonka”, film d'avventura che racconta la nascita della "Fabbrica di Cioccolato". Molto interessante, infine, la programmazione del cinema Gulliver che ha in lista pellicole premiate agli Oscar oltre a una serie di omaggi cinematografico a Marescotti.