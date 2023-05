Alluvione in Bassa Romagna, si prepara una raccolta fondi a sostegno dei territori colpiti

Venerdì sindaci e tecnici dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna hanno convocato le associazioni economiche del territorio per fare il punto della situazione sui territori maggiormente colpiti dall'alluvione. La riunione è servita per tenere aggiornate le forze economiche in merito a quanto stanno facendo le istituzioni per fare rientrare l'emergenza nel più breve tempo possibile e iniziare la successiva fase della conta dei danni. Tra le raccomandazioni, si ricorda a privati e imprese di fotografare e documentare in ogni modo possibile i danni subiti prima della loro riparazione, in vista di futuri rimborsi.

Le associazioni hanno espresso apprezzamento per come è stata gestita l'emergenza, sottolineando all'unisono la pronta informazione alla cittadinanza, l'impegno della protezione civile e delle forze dell'ordine e l'aggiornamento costante dell'evolversi della situazione. Tra i temi trattati, anche l'attivazione di una raccolta fondi a sostegno dei territori maggiormente colpiti, della quale sarà data comunicazione non appena saranno predisposti i metodi di pagamento.

SPECIALE EMERGENZA METEO

Rischio 'sciacalli' nelle case evacuate, controlli giorno e notte. Il sindaco: "Una guerra senza confini"

Centinaia di famiglie a Conselice e frazioni senz'acqua: parte la distribuzione con le autobotti

Alluvione nel ravennate, cosa l'ha scatenata? Il meteorologo: "In 48 ore le piogge di un'intera primavera"

Canali e frane fanno paura, estesa l'allerta. E la prossima settimana torna la pioggia

Statale Adriatica ancora chiusa: riapertura prevista solo per sabato

Scuola di musica sommersa dall'alluvione: già raccolti 12mila euro per riaprirla

Case allagate, gestione rifiuti, riattivazione dell'elettricità: il vademecum dopo il maltempo

A Bagnacavallo si cercano volontari per aiutare a ripulire le case dopo l'alluvione

L'acqua fa franare l'argine: parco fluviale chiuso

La colonna mobile della Protezione Civile farà base al campo sportivo di Castel Bolognese

Coldiretti: "L'acqua soffoca le piante. Colpita soprattutto l’ortofrutta"

Danni da maltempo, finanziamenti agevolati per famiglie e imprese colpite

Morto nell'esondazione del Senio: la Procura apre un'indagine

Consorzio di bonifica al lavoro giorno e notte per fermare l'alluvione

Si prepara una raccolta fondi a sostegno dei territori colpiti in Bassa Romagna