Il maltempo miete una vittima: travolto dalle acque del Senio, muore annegato

Il maltempo ha causato una tragedia a Castel Bolognese, dove questa mattina un uomo di 85 anni è morto travolto dalle acque del Senio dopo l'esondazione. L'anziano, secondo le prime ricostruzioni ancora tutte da verificare, sarebbe andato in bicicletta in una strada che era stata chiusa per precauzione, via Biancanigo, e sarebbe morto annegato nei pressi della propria abitazione.

I Carabinieri, giunti sul posto per i rilievi di legge, stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti in un momento già molto concitato, dovuto anche alle altre numerose emergenze che riguardano il paese e in generale tutto il ravennate. Per il recupero della salma si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

"È una situazione molto difficile, è crollato un pezzo di argine e abbiamo evacuato una frazione predisponendo il palazzetto per l'accoglienza - ha detto all'Ansa Luca Della Godenza, sindaco di Castel Bolognese - Abbiamo chiuso le scuole per precauzione e ci sono grossi disagi agli spostamenti per lo stop dei treni e per l'acqua che ha invaso la via Emilia".

SPECIALE MALTEMPO

