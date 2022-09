Elezioni politiche, Buonguerrieri (FdI) espugna la roccaforte rossa: "E' stata un'impresa, era una candidatura di servizio"

Alle elezioni appena concluse la candidata di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri ha strappato davvero per una manciata di voti anche la "roccaforte rossa" del collegio uninominale di Ravenna, battendo la favorita dem Ouidad Bakkali. Una vittoria per soli 49 voti di scarto. Buonguerrieri è ovviamente raggiante: "Quella di Ravenna è stata una impresa: devo ammettere di aver accettato una candidatura di servizio, sapevo di partire sfavorita. Con la strada non in salita, ma in salitissima, siamo stati capaci di ribaltare completamente la situazione. Nelle ultime settimane percepivo che qualcosa era cambiato, le persone ma anche le aziende ci incoraggiavano. Sul territorio c'è voglia di superare le vecchie logiche delle tessere di partito. Voglio sottolineare la mia doppia vittoria, siamo riusciti a espugnare la roccaforte rossa Ravenna nel collegio uninominale, ma sono stata eletta anche nel collegio plurinominale romagnolo: questo mi fa stare più sicura visto il ridotto scarto della vittoria contro Ouidad Bakkali".

