Weekend 'europeo': cibo per tutti i gusti a Cervia, si celebra Dante e si balla con Ammutinamenti

È un weekend dal sapore 'europeo' quello che andrà in scena nel Ravennate. Se volete vivere un settimana rilassante senza litigare, il Mercato Europeo di Cervia propone cibo per tutti i palati. Se i vostri gusti sono più raffinati, non potete perdervi la cerimonia per il 702esimo Annuale della morte di Dante. Se invece avete voglia di ballare, sempre a Ravenna inaugura il Festival Ammutinamenti. Preferite cantare? Allora non perdetevi il concerto di Eugenio Finardi. Se infine volete solo ammirare qualche mostra... Avrete l'imbarazzo della scelta!

Feste, sagre e mercatini

Domenica, 702esimo Annuale della morte di Dante, Ravenna ricorderà il Sommo Poeta come da tradizione. Tacos o paella? Hot dog o puccia? Non importa: a Cervia il weekend mette tutti d'accordo con il Mercato Europeo. A Faenza torna il festival dei buskers 'La fucina dei sogni', con il centro storico che sabato e domenica verrà animato da artisti di strada, giocolieri, acrobati aerei, musicisti, fachiri e trampolieri. Venerdì sera a Brisighella si torna indietro nel tempo con la 'Festa vintage'. Tante scelte golose anche alla Festa della Misericordia di Casola Valsenio e alla Festa della birra di Sant'Agata sul Santerno, in scena per tutto il fine settimana. Ultimi giorni di festa a Fusignano per celebrare la natività della beata vergine Maria, patrona della città. A Brisighella è tempo di Sagra del Monticino.

Concerti, danza, sport e spettacoli

Torna con l'edizione numero 25 a Ravenna il Festival Ammutinamenti, organizzato e promosso dall’Associazione Cantieri Danza, attraverso un programma di più di 30 eventi diffusi. Venerdì sera sul palco della Festa dell'Unità torna Eugenio Finardi in concerto, mentre gli allievi di Ivano Marescotti sbarcano al teatro comunale di Russi con lo spettacolo 'Nudi'. Al Teatro Rasi invece, nell'ambito della rassegna Approdi, venerdì si può ammirare lo spettacolo 'Abbandono' di Iacopo Gardelli. Per gli appassionati di sport e benessere è l'ultimo weekend di 'ItineRa', la festa del cammino consapevole. Primo fine settimana per la quarta edizione di 'Verde brillante - piccolo festival dei bambini in natura' a Bagnacavallo. Venerdì sera a Cervia arriva in concerto dagli Stati Uniti Lukas Ligeti. Sempre venerdì all'Arena Borghesi di Faenza si raccolgono fondi per gli alluvionati con il concerto 'Manfrediana in fabula'.

Arte e mostre

Fresca fresca di inaugurazione, a Palazzo Rasponi è possibile ammirare la mostra 'Il Moro di Venezia/America’s Cup 1992' dedicata a Raoul Gardini. Secondo weekend a Cervia per ammirare la nuova esposizione di immagini d'epoca di donne al lavoro nella salina dal titolo 'Al Cavadori', mentre nella Sala Rubicone dei Magazzini del Sale di Cervia sono in mostra le installazioni di Paolo Spoltore e le opere fotografiche di Simone Spoltore. Primo weekend a Palazzo Rasponi dalle Teste per emozionarsi con i quadri del Museo Guerrino Tramonti di Faenza, miracolosamente salvati dal fango dell'alluvione. C'è ancora tempo per visitare al Museo nazionale di Ravenna la mostra 'You Tourned the Tables on Me' con gli straordinari ritratti di Roberto Masotti e, a Lugo, quella sui '100 cavalli per Francesco Baracca'. Sempre a Lugo domenica si celebra la Giornata europea della cultura ebraica, invece le Pescherie della Rocca ospitano la mostra 'Dal gioco all’universo, il genio quotidiano del prof. Roccati', dedicata a Giovanni Roccati . La Project Room del Mic di Faenza ospita la personale dedicata all'artista Antonio Violetta e, sempre al Mic, è possibile ammirare la 62esima edizione di Premio Faenza. Domenica la Bottega dello Sguardo di Bagnacavallo ospita uno spettacolo teatrale dedicato ad Antonio Neiwiller, nel trentesimo anniversario della sua scomparsa. A Palazzo San Giacomo a Russi prosegue la mostra 'Siembra directa' e continuano anche le visite guidate. Alla galleria FaroArte c'è la mostra personale di Flavia Franceschini, mentre nello spazio espositivo di Via Berlinguer 11 si può visitare la mostra fotografica dedicata alla 'Vecchia e nuova Darsena di città'. Appena inaugurata al museo civico San Rocco di Fusignano la personale di Vittorio D’Augusta 'Ti verrà dietro la città. Omaggio a Konstantinos Kavafis'. La Biblioteca Classense ospiterà la mostra 'City. Opere 2002-2013' di Antonio Marchetti. Taglio del nastro sabato al Museo Ugonia di Brisighella per la personale dell'artista marradese Maurizio Rogai. Nella Sala Sante Ghinassi a Riolo Terme secondo weekend per ammirare 'Girotondo', mostra antologica dedicata al pittore espressionista e poeta dialettale Remo Panzavolta. Nello studio storico del maestro a Milano Marittima in mostra le opere di Werther Morigi per 'Poesia del pennello'.