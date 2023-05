10mila cittadini senz'acqua: il potabilizzatore di Conselice torna in funzione

L'emergenza acqua sul territorio di Conselice sta lentamente rientrando. A Conselice, Lavezzola e San Patrizio ieri circa 10mila residenti sono rimasti senz'acqua a causa dell’allagamento dei locali tecnici del potabilizzatore. Alle 13 di oggi si sono conclusi i lavori di ripristino del potabilizzatore, da quel momento la fornitura idrica è stata riattivata progressivamente su tutto il territorio comunale.

Per riparare il sistema di pompaggio del potabilizzatore, fuori servizio a causa dell’allagamento dovuto alla tracimazione del canale attiguo, hanno lavorato tutta la notte ininterrottamente, dalla serata di giovedì, le squadre operative di Hera in collaborazione con i Vigili del fuoco e la Protezione civile: prima l’acqua tracimata è stata fatta defluire dall’area della centrale e dai locali tecnici, poi sono state ripristinate le apparecchiature danneggiate a causa dell’allagamento.

Durante i lavori, per mitigare il più possibile i disagi, Hera ha posizionato sul territorio complessivamente 5 autobotti più una per reintegro e sono stati forniti ai cittadini oltre 1.800 sacchetti da 5 litri di acqua potabile. Le idrovore dei Vigili del fuoco sono al lavoro su via Nullo Baldini, in modo da poter riaprire la strada. La falla sul torrente Sillaro è stata arginata e viene costantemente monitorata, mentre tecnici e operai sono al lavoro per bloccare definitivamente le fuoriuscite d'acqua.

Restano a disposizione della cittadinanza le autocisterne, dislocate nel parcheggio Coop di via San Pasi a Lavezzola, nel parcheggio della Coop di via Battisti 4A di Conselice e in piazza Mameli a San Patrizio. La sindaca di Conselice, farà un aggiornamento in diretta sulla pagina Facebook 'Comune di Conselice' oggi pomeriggio alle 18, successivamente all'incontro con i vertici della Regione Emilia-Romagna per il monitoraggio della situazione.

La distribuzione dell'acqua (foto Massimo Argnani)



SPECIALE EMERGENZA METEO

Rischio 'sciacalli' nelle case evacuate, controlli giorno e notte. Il sindaco: "Una guerra senza confini"

Centinaia di famiglie a Conselice e frazioni senz'acqua: parte la distribuzione con le autobotti

Alluvione nel ravennate, cosa l'ha scatenata? Il meteorologo: "In 48 ore le piogge di un'intera primavera"

Canali e frane fanno paura, estesa l'allerta. E la prossima settimana torna la pioggia

Statale Adriatica ancora chiusa: riapertura prevista solo per sabato

Scuola di musica sommersa dall'alluvione: già raccolti 12mila euro per riaprirla

Case allagate, gestione rifiuti, riattivazione dell'elettricità: il vademecum dopo il maltempo

A Bagnacavallo si cercano volontari per aiutare a ripulire le case dopo l'alluvione

L'acqua fa franare l'argine: parco fluviale chiuso

La colonna mobile della Protezione Civile farà base al campo sportivo di Castel Bolognese

Coldiretti: "L'acqua soffoca le piante. Colpita soprattutto l’ortofrutta"

Danni da maltempo, finanziamenti agevolati per famiglie e imprese colpite

Morto nell'esondazione del Senio: la Procura apre un'indagine

Consorzio di bonifica al lavoro giorno e notte per fermare l'alluvione

Si prepara una raccolta fondi a sostegno dei territori colpiti in Bassa Romagna