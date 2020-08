Il Weekend si fa Rosa: Festa dello Sport, Sonus Salis, truck food e un mare di concerti

Tutto pronto per il fine settimana più rosa dell'estate: proprio così, la Pink Week ravennate trova sfogo in questo weekend con tanti concerti, visite, escursioni, spettacoli e appuntamenti gastronomici. Insomma un calendario zeppo di feste e occasioni da non perdere.

Le feste del gusto

Un weekend pieno di gusto si avvicina: da venerdì arrivano le cucine su ruota del Truck'n'Food, il festival gastronomico che imperversa per le strade di Lido Adriano con specialità da tutta Italia. Per tutto il fine settimana si possono gustare anche i deliziosi piatti di mare della Festa dello Sport di Marina di Ravenna che prende vita all'ex Stabulario.

Sonus Salis e altri spettacoli in rosa

Un fine settimana tutto dedicato alla Notte Rosa a Cervia: da venerdì a domenica si intrecciano lo spettacolo Sonus Salis, i concerti all'alba e le visite in salina.

Pioggia di concerti concerto con Savana Funk, Sara Zaccarelli e Femme Folk

Tantissimi concerti affollano il fine settimana della notte rosa. Venerdì mattina ci sono su Sara Zaccarelli e King Frisko nella pineta di Marina di Ravenna, in serata invece si può apprezzare il sound di Savana Funk e Max Castlunger al Finisterre di Marina di Ravenna. Sabato si assiste a un'emozionante alba musicale con il concerto delle Femme Folk al Lavatoio di Massa Lombarda, ma ci si sveglia presto anche per ascoltare le melodie dei Bevano Est al Centro visite Cubo Magico Bevanella di Savio. Sabato sera la musica continua con Savana Funk e Max Castlunger stavolta in scena all'anfiteatro di Brisighella e con le sonorità irlandesi dei Trì al Porters Pub di Ravenna. Domenica sera si ascoltano le immortali melodie di soul e blues con Sara Zaccarelli and the Backbeat al bagno Kuta di Punta Marina.

A Teatro: gli endecasillabi di Lastrico e i burattini

Spazio agli spettacoli per grandi e piccini. Venerdì doppio appuntamento con i burattini con Horror Puppet Show e Il dottore Innamorato rispettivamente in scena i Giardini Speyer di Ravenna e al Coya Beach di Casal Borsetti. Sabato il palcoscnico dell'arena dei Pini a Milano Marittima è tutto di Maurizio Lastrico che delizia il pubblico con i suoi ironici endecasillabi, mentre il Bagnacavallo Festival ospita lo spettacolo di burattini Il Rapimento del principe Carlo al chiostro di San Francesco.

Quirico, Martinelli e altri incontri

Non mancano gli ospiti interessanti. Venerdì Domenico Quirico racconta La sconfitta dell'Occidente al Museo Classis, mentre Marco Martinelli ripercorre la propria storia tra un libro e un documentatio al Parco Atria di Cotignola. Ma venerdì c'è anche tempo per inaugurare il nuovo fan club della Juventus al circolo Arci di Mandriole tra una partita e un panino con la salsiccia.

Musei, monumenti e visite

Nel weekend rosa non manca l'occasione di visitare monumenti musei e bellezze del territorio ravennate. Come al solito sabato e domenica ci sono le speciali visite in musica per esplorare il centro Ravenna fra storie, note e personaggi. Sabato parte un nuovo tour per scoprire il passato e il presente del Mercato Coperto di Ravenna.

Escursioni damtesche e pedalate

Spazio anche agli amanti della natura con qualche itinerario davvero interessante. Fino a domenica si può fare una passeggiata nella pineta "salvata" a Lido di Dante, accompagnati dai versi di Dante dedicati a Paolo e Francesca. Per chi preferisce pedalare, sabato e domenica si parte per un tour in bici fra la piallassa Piomboni e i capanni romagnoli partendo dal parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna. Sabato inoltre parte da Ravenna un itinerario in bici fra mare e pinete per ricordare Ivo Montanari.

Vi mostro le mostre

Cari mostri, il weekend tutto rosa vi propone tante mostre. Arriva sabato All'ombra dei sogni, una personale di Mauro Mazzali alla galleria FaroArte di Marina di Ravenna. Poi potete continuare ad ammirare: a Milano Marittima le esposizioni del Vialetto degli Artisti, al Museo del Sale di Cervia la Cervia improvvisata di Luca Mandorlini, Di tutto un po', la personale di Angela Zini alla Bottega Matteotti di Bagnacavallo e i quadri di Franca Ridolfi alla sala ArteMedia di Cervia.

E allora cinema!

Gli appassionati del cinema possono trovar soddisfazione con la programmazione di Lugo che prosegue con le proiezioni dell'arena del Carmine, mentre a Massa Lombarda ci sono i film dell'Arena in Massa e al Cineparco di Bagnacavallo arrivano tante altre proiezioni.