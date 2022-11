Weekend armonioso con Garage Sale, Fiera di San Rocco, Trilogia d'Autunno e sagre deliziose

Sapori sopraffini e amore per l'arte si armonizzano nel weekend di Ravenna e provincia. Abbondano i momenti golosi fra sagre e feste, ma ci sono anche mercatini, proposte artistiche, musica e spettacoli. Poi spazio a visite, incontri e camminate.

Fra arte e vintage: Garage Sale, Visibile e Lallabay

Il fine settimana ravennate è dedicato più che mai a svago, arte e bellezza. Opere e autori danno vita a una grande fiera dell'arte all'Almagià di Ravenna con l’ottava edizione di "Visibile", che domenica viene arricchito da un nuovo appuntamento del Garage Sale in zona Darsena. Sabato e domenica ci sono musica swing, vintage market, animazione e street food per fare un tuffo negli anni '20 con "Lallabay" a Palazzo San Giacomo di Russi.

Feste & sagre

Grandi feste e sagre gustose ci deliziano nel weekend. Motori, giochi e mercatini sono gli ingredienti principali all’antica Fiera di san Rocco che si svolge domenica a Faenza. Sempre domenica la tradizione contadina rivive nella sagra “Le delizie del porcello” a Brisighella.

Irene Grandi e altri concerti

Largo alla musica live. Venerdì sera al teatro Socjale di Piangipane si apre la nuova stagione di concerti con Irene Grandi, mentre al Masini di Faenza Marco Albonetti omaggia Piazzolla. Tra venerdì e sabato si alternano folk e gipsy sul palco del Mama's di Ravenna con Di Doux e Officina Gajaria. Domenica c'è l'inconsueto incontro fra contrabbasso e arpa con Valentina Ciardelli e Anna Astesano al Ridotto del Teatro Alighieri di Ravenna e al Cisim di Lido Adriano riparte il rap sofa con Chiky Realeza.

Al sipario: Trilogia d'Autunno e il "Cesare" di Preziosi

Il fine settimana offre grandi spettacoli a teatro. Continua fino a domenica la nuova edizione della Trilogia d'Autunno con Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte al Teatro Alighieri di Ravenna. Sabato Emilia Romagna Festival parte al Teatro Masini di Faenza con il recital “Il mio cuore è con Cesare” di Alessandro Preziosi. Spazio anche ai bambini con la rassegna favole del Teatro Goldoni di Bagnacavallo che domenica propone "Le avventure di pesce Gaetano". Domenica l'opera-game "Melologic 2" torna in scena con una nuova storia alla Chiesa di Santa Maria della Misericordia di Castel Bolognese.

In movimento: Run to Win e Cervia Social Food

Spazio alle camminate con finalità sociali. Sabato parte dal parco Teodorico di Ravenna la camminata Run to win per prevenire i problemi del gioco d’azzardo. Domenica invece Cervia Social Food propone la camminata del "superamore", con partenza da piazza Garibaldi per raccogliere fondi per la cucina popolare di Cervia.

Incontri e visite ed escursioni

Non mancano incontri e visite sul territorio. Domenica continuano le visite di Incontro a Dante nel centro di Ravenna. Sabato e domenica ci sono le visite guidate per scoprire i tesori della Pinacoteca di Faenza. Venerdì Scilla Bonfiglioli presenta il suo romanzo "Morte ad Ankara" alla Sala D'Attorre di Ravenna. Sabato si parla di libri ed edizioni della famiglia Longo al Moog di Ravenna, per la Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate si tiene un approfondimento sulla Grande Guerra a Lugo e a Faenza partono i nuovi appuntamenti della Festa della Montagna.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, date un'occhiata a tutte le esposizioni che sono in programma nel fine settimana.

E allora cinema!

Ancora indecisi su cosa fare? Guardate un po' cosa danno al cinema.