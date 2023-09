Weekend dinamico con Sport e barche a vela in Darsena, Malika Ayane, Saviano e Trat-Tour

Tante occasioni per far festa, svagarsi e riflettere nel weekend dinamico di Ravenna e provincia. Ci sono tanto sport, ma anche momenti golosi e incontri di grande interesse. Dalle sagre al Trat-Tour, da Sport in Darsena agli appuntamenti di Post Talk, fino ai concerti di Nomadi, Modena City Ramblers e Mirko Casadei e la Farini Social Week. Andiamo a scoprire tutte le sorprese in programma.

A tutto sport

Grande fine settimana per gli amanti dello sport. Fino a domenica in Darsena a Ravenna si fa il pieno con la nona edizione di "Sport in Darsena" e con Navigare Ravenna. Sabato e domenica torna la Festa dello Sport di Cervia.

Feste, sagre e golosità

Appuntamenti con tanti eventi deliziosi. Musica, gastronomia e cena con delitto: torna per tutto il fine settimana la sagra salesiana alle parrocchie dei Santi Simone e Giuda e di San Pier Damiano di Ravenna. Sabato si fa una merenda nell'oliveta a Brisighella. Da venerdì ci sono piatti della tradizione, musica e incontri politici alla Festa dell’Unità di Brisighella. Per tutto il fine settimana trovate concerti, spettacoli e gastronomia alla 92esima Festa dell'Uva di San Pietro in Vincoli. Sabato e domenica torna poi l'appuntamento fra sapori e natura del Trat-Tour a Oriolo dei Fichi.

Post Talk, Farini Social Week e altre grandi occasioni

Nella Darsena di Ravenna Clever Square e Giacomo Toni sono tra i protagonisti del primo fine settimana di "Manualetto". Nel quartiere Farini di Ravenna torna poi con giochi, laboratori e occasioni la Farini Social Week. Nel weekend torna l'appuntamento con il Post Talk a Faenza: per tre giorni sul palco attesi grandi ospiti come Roberto Saviano e Malika Ayane. Volontariato, iniziative e lo spettacolo “Volti di donne” in ricordo di Giorgia Maiardi vi aspettano invece domenica nella piazza di Faenza. Venerdì e sabato prosegue il "Sonora Radio Fest" in Bassa Romagna.

Concerti e spettacoli

Tanta musica nel fine settimana. Venerdì c'è il concerto per gli ‘Angeli del Fango’ a Faenza, con Nomadi, Modena City Ramblers e Mirko Casadei. Sabato la Young Musicians European Orchestra è in concerto per lo Ior alla Basilica di San Francesco a Ravenna. Domenica ultimo appuntamento con "Elementi" nel bosco urbano di Conselice con la musica di Toninelli e Chirico.

Visite e incontri

Per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe, ippopotami al Safari Park Ravenna. Venerdì si presenta il libro "Design dentro e oltre la pandemia" a Faenza. Sabato Le storie dell'alluvione si raccontano nel libro "Faenza, tieni botta", si visitano i murales di Villanova di Bagnacavallo, Mauro Maggiorani presenta il romanzo "Le piste di carta" all'Archivio di Stato di Ravenna, il ravennate Nicolò Bertaccini presenta il suo noir "Mosaico criminale" alla libreria Liberamente di Ravenna e continuano le visite guidate per scoprire la storia di Palazzo San Giacomo a Russi. Domenica c'è poi una nuova visita di Incontro a Dante in centro a Ravenna.

Mostre

Amanti dell'arte, qui trovate tutte le mostre in programma nel fine settimana.