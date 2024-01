Weekend poliedrico nel ravennate: tour dei sapori, la chitarra di Stef Burns e il libro di Arrigo Sacchi

Sempre fitta e variegata l'offerta di appuntamenti nel fine settimana ravennate. Tra la sagra della polenta e il pranzo a base di maiale al circolo Aurora, tanti appuntamenti anche dedicati ai bambini. A Lugo, mister Arrigo Sacchi presenta il suo nuovo libro. Mentre al cinema continua il successo di "50 km all'ora" del duo Fabio De Luigi e Stefano Accorsi.

Tour dei sapori

Al Circolo Aurora domenica si racconta la lavorazione del maiale con un pranzo accompagnato da Graziano Pozzetto, scrittore, ricercatore e gastronomo. Mentre Lavezzola si colora dei giochi di una volta e delle bancherelle di dolciumi in piazza sabato per la festa di San Sebastiano. Solarolo si veste a festa da venerdì a domenica per la Sagra della Polenta, Bisò e Sabadò, così come Massa Lombarda, da venerdì, per la festa patronale di “San Pêval di segn”.

La "Poppea" di Monteverdi fa ripartire la prosa. Tanto teatro anche per i bambini

A Ravenna "L'incoronazione di Poppea" di Monteverdi apre venerdì la stagione dell'opera al Teatro Alighieri, mentre domenica al Sociale va in scena "Trame su misura", con un testo che coinvolge bambini, famiglie e scuole. Sempre domenica per i più piccoli c'è spazio con "Cappuccetto rosso, il lupo e le altre storie" per la rassegna per bambini "Sciroppo di teatro", mentre con "Favole in scena" all'Almagià ci sono "I tre porcellini". Sabato, sempre ai più piccoli va in scena “Un giorno di neve” a Brisighella e "C'era una volta...Favole e fiabe nelle raccolte classensi" sabato in biblioteca. Al Masini da sabato vanno in scena il racconto danzato di Édith Piaf e le storie di "Notti", mentre prosegue fino al 20 gennaio l'appuntamento con "Saturno figlio di Anarchia", lo spettacolo di Dadina dedicato a Carnoli. A Bagnacavallo scocca l'ora della terza edizione de "La Piazza Universale" incentrata su Alessandro Manzoni, con appuntamenti fino a sabato.

Vi mostro le mostre

A Ravenna da sabato apre i battenti "In suspensus", che mette in mostra il rapporto tra scultura e fotografia, mentre in "RossoNero&Oro", fino al 20 nove artisti rendono omaggio ad Alberto Burri. C'è ancora tempo per ammirare la Pala del Guercino a Brisighella, invece è l'ultimo week end utile per godere di “Strade e storie. Paesaggi da Hokusai a Hiroshige”. A Faenza ancora visitabile il pollittico di Santa Umiltà per la rassegna "Uffizi Diffusi". E torna l'appuntamento per gli appassionati dei Lego con "Mattoncini in vetrina", sempre a Ravenna, fino a martedì.

Nel fine settimana tanti concerti e cinema d'autore

All'Officina della Musica interessante appuntamento domenica con il chitarrista americano Stef Burns, che per la prima volta sarà impegnato in una masterclass a Ravenna, mentre sabato al Bronson torna protagonista il rock italiano con i Bachi da Pietra e The Manifesto. Emozioni dal Brasile, questa sera, con l'omaggio di Enrico Carso alla musica di Roberto Carlos. A Ravenna sabato concerto del Rotary Galla Placidia in favore dell'Associazione Alzheimer. Fabio De Luigi protagonista fino a domenica nelle sale sia a Palazzo Vecchio che al del cinema Gulliver di Alfonsine dove va in scena anche Wish. A Faenza, invece, sabato la prima nazionale del documentario "Un'Antenna sul Tetto" di Alessandro Quadretti.

A Lugo arriva l'ex ct Arrigo Sacchi col suo nuovo libro. A Cervia i primi eventi per il Giorno della memoria

La sala conferenze della Cna di Lugo ospita questa sera l’ex commissario tecnico della nazionale di calcio italiana e storico allenatore del Milan, Arrigo Sacchi che presenterà al pubblico del Caffè Letterario il suo libro “Il realista visionario. Le mie regole per cambiare le regole”. Cervia invece propone da oggi diversi eventi per preparare le commemorazioni del Giorno della Memoria. Nuovo appuntamento, infine, con i Sabati della Rocca Brancaleone a Ravenna, città dove continuano a gennaio le visite di "Incontro a Dante".