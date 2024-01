Weekend intenso con i Modena City Ramblers e la festa del Cardo. Tante iniziative in ricordo della Shoah

Ancora un fine settimana ricco e variegato quello che si appresta a vivere Ravenna e il suo territorio. Tante le mostre aperte e molto attiva la stagione dei teatri. Non manca lo spazio per il gusto con la sagra del cardo gobbo a Cervia e i mercatini alle feste patronali di Massa Lombarda e Sant'Agata. Questo è inoltre il fine settimana del Giorno della Memoria, che si celebra il 27 gennaio in ricordo delle vittime dell'Olocausto.

Si celebra il "Giorno della memoria"

La posa delle Pietre d'inciampo, le programmazioni cinematografiche dedicate e tanti e commemorazioni. Il ravennate ricorda con tante iniziative diffuse l'eccidio nazifascista della Shoah, che ricorre il 27 gennaio, nel Giorno della Memoria. Molti gli eventi correlati, anche successivi a questa data. Il cartellone completo è disponibile qui.

Sagre e sapori: è il weekend del cardo gobbo

Ad Alfonsine domenica si svolge "Il baratto della merla", tra piazza Gramsci, corso Matteotti e corso della Repubblica, una mostra mercato dedicata allo scambio di materiali usati, ma funzionanti, che sono stati messi da parte. L’Ecomuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo domenica apre invece le porte a “Sulla buona Strada”, una serie di incontri organizzati dalla "Strada del Sangiovese" per unire i vini e i prodotti tipici del territorio ai tesori artistici, culturali e naturalistici della provincia di Ravenna. Il centro di Cervia è pronto ad animarsi con la sagra dedicata al cardo gobbo, una serie di iniziative sono in programma fino a lunedì. Prosegue anche in questo fine settimana a Massa Lombarda la festa patronale di “San Pêval di segn” e anche San'Agata sul Santerno si veste a festa per celebrare la patrona con una settimana di eventi tra cultura e convivialità.

Al Socjale il ritorno dei Modena City Ramblers

Gran ritorno al Socjale di Ravenna dei Modena City Ramblers per presentare "Altomare", il loro nuovo album di inediti. La serata vedrà la storica band emiliana proporre i nuovi brani, ma anche realizzare un excursus del loro repertorio e dei loro maggiori successi. Il concerto si terrà venerdì sera nella sede del Teatro Socjale. Tre giovani progetti ravennati tutti da gustare sabato al Bronson di Madonna dell'Albero: sul palco le musiche delle Malakas, di Nictagena e dei Don’t Fuck With Us. Olaf Ranieri protagonista al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza per il secondo dei "Matinées Musicali" domenica mattina. Nuovi appuntamenti anche al Mama's sclub di Ravenna: venerdì sera protagonista la danza di coppia e il concerto del Trio Forrò Adriatico. Sabato invece si terrà un omaggio dei Travels a Pat Metheny.

I misteri italiani raccontati da un ex agente dei servizi segreti

Venerdì a Faenza nella sala "Veranda" di Casa Spadoni arriva l'ex agente dei servizi segreti Marco Mancini che presenta il libro “Le regole del gioco. Dal terrorismo alle spie russe: come il controspionaggio offensivo ha protetto gli italiani”. Sempre venerdì, all’Hotel Ala d’Oro di Lugo, gli storici Franco Cardini e Marina Montesano presenteranno il loro saggio scritto a quattro mani “Donne sacre. Sacerdotesse e maghe, mistiche e seduttrici”. Ancora venerdì, a Ravenna, nella sala Dantesca della Biblioteca Classense verrà presentato il libro “Il Cenacolo Shakespeare” di Luigi Ferrari. Sabato pomeriggio alla libreria Liberamente a Ravenna Stefano Bon presenterà il suo ultimo romanzo "Ascolta oltre l'oceano" accompagnato da Iacopo Gardelli. In coincidenza con l'appuntamento mensile di "A spass par Zirvia", l'associazione "Festa" propone una passeggiata patrimoniale dedicata ai luoghi della devozione di Cervia: l’appuntamento è per domenica mattina davanti alla Torre San Michele.

Prosegue la XXIV edizione di “Spirito e materia” con l’incontro in programma domenica alla chiesa del Suffragio a Bagnacavallo. Il tema del pomeriggio sarà “I fiumi non portano solo acqua. Storia, natura e agricoltura lungo l’asta del Senio”. Vanno avanti gli itinerari danteschi con le visite organizzate dalle guide turistiche de Il Cammino di Dante, con il patrocinio del Comune di Ravenna. I Frati Minori Conventuali di San Francesco, in collaborazione con la Cappella Musicale della Basilica di San Francesco e l’Ensemble Mosaici Sonori presentano domenica nella Basilica di San Francesco il primo appuntamento di un progetto interamente dedicato al santo che accompagnerà il pubblico fino al 2026, anniversario degli 800 anni della morte del santo.

Vi mostro le mostre

Alle Artificerie Almagià di Ravenna torna domenica la nona edizione di "Visibile", mentre prosegue fino al 3 marzo alla Pinacoteca di Faenza la mostra intitolata 'Per Immagini e Colori. La storia di Santa Umiltà da Faenza nel capolavoro medievale degli Uffizi'. Sarà esposta ancora per un mese, invece, al Museo Ugonia di Brisighella la grande pala del Guercino, denominata “San Francesco d’Assisi e San Ludovico di Francia”. All’Hotel Ala d’Oro di Lugo è ancora possibile visitare la mostra grafica "Kinderkampf", mentre è l'ultimo fine settimana per conoscere la personale di Anna Bertoni “Memoria prima che rappresentazione”. C'è ancora tempo per visitare la mostra alla Sala del Carmine di via Rustici a Massa Lombarda dal titolo “Sovrapposizioni materiche” dell’artista Maurizio Cervellati. Mentre chiude con questo fine settimana "Sfoghi", esposizione ospitata nello spazio PR2 di Ravenna (Via Massimo D’Azeglio, 2).

In scena le illustrazioni e creazioni di Valentina Fussi e Marta Tasselli. L’Avis Comunale Massa Lombarda e il Circolo Fotografico Massese, con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda, in occasione della festa patronale "San Pêval di segn" partecipano ai festeggiamenti con la mostra fotografica "Uno scatto dal mondo" dell’autrice amatoriale Nadia Caravita. L'esposizione è ospitata nella sala Zaccaria Facchini. Ultimo fine settimana all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo per la tradizionale mostra di presepi creativi “La Capanna del Bambinello”.

Prosa, lirica, magia: c'è tanto da vedere a teatro

Venerdì il Teatro Rasi di Ravenna ospita la "Madame Butterfly", opera che sarà messa in scena dalla compagnia Mimi della Lirica di Ravenna in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini. Andrea Cosentino è invece protagonista del nuovo spettacolo "Rimbambimenti", che venerdì sarà in scena alla Casa del Teatro di Faenza nell’ambito della stagione 2023-24 intitolata "Un teatro di approdo" a cura del Teatro Due Mondi. Una storia ispirata a un’antica leggenda cinese, raccontata da uno strano venditore di oggetti magici. Questa la premessa di "Il seme magico" lo spettacolo della compagnia Teatro Per davvero, in scena al Teatro Masini di Faenza domenica pomeriggio per la rassegna Favole.

Un luogo suggestivo di Lugo, le Pescherie della Rocca, tradizionalmente spazio espositivo per mostre, farà da sfondo a tre spettacoli teatrali dal 28 gennaio al 25 febbraio 2024. Protagonista il cartellone “Fuori dal Teatro, dentro la città” che parte domenica con "Canto alle vite infinite" di e con Elena Bucci. Al Teatro Alighieri di Ravenna si conclude il mese di gennaio con lo spettacolo "Antonio e Cleopatra", di William Shakespeare, in scena anche per tutto il weekend.