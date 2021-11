Weekend orgoglioso: Garage Sale, Fiera di San Rocco, Festa d'Autunno, Pupi Avati e Gialloluna

Sapori e sorprese, arte e spettacolo, brividi e pedalate: l'offerta del weekend ravennate è davvero ampissima, si può dire che ci sia un evento per tutti i gusti. C'è l'antica fiera e il mercatino dei designers, il festival del giallo e del noir, il cinema da incubo, l'appuntamento gastronomico, i concerti, gli spettacoli, le mostre e altro ancora.

Fiere, sagre e mercatini

Feste antiche e feste nuove animano il fine settimana a Ravenna e provincia. Domenica prende vita nel centro storico di Faenza l'antica Fiera di San Rocco con il sempre affascinante mercatino medievale, le prelibatezze gastronomiche, gli omaggi danteschi, gli spettacoli e altre sorprese. E sempre domenica all'Almagià di Ravenna arriva un nuovo appuntamento di Garage Sale che, in questa occasione, incontra il festival Visibile: spazio dunque al vintage, alla musica, ma anche alle esposizioni di artisti e designers. Sabato e domenica a Oriolo dei fichi torna invece l'appuntamento goloso di Grani e melograni, con un incrocio di sapori autunnali, vino e cioccolato. Sabato e domenica spazio a castagne, passeggiate e solidarietà con la Festa d'autunno in piazza a Russi. Domenica le bontà di stagione sono protagoniste in centro a Bagnacavallo con mercatini, laboratori e pranzo ai sapori d’autunno.

In concerto: Davide Toffolo, Emma Nolde e Roberto Bartoli

Musica di ogni genere ci accompagna nel weekend. Venerdì sera Davide Toffolo apre la stagione concertistica del Teatro Socjale di Piangipane, mentre Emma Nolde e Generic Animal salgono sul palco del Bronson di Madonna dell'Albero. Sabato al Mama's Club di Ravenna si va in cerca della magia della melodia con il Roberto Bartoli Trio. Domenica Fabrizio Meloni e il Quartetto d'Archi della Scala sono protagonisti del concerto al Teatro Alighieri.

A teatro: La Mappa del cuore, La Corelli e Hazard

Non mancano gli appuntamenti teatrali. Sabato al Teatro Socjale di Piangipane la compagnia Ateliersi mette in scena "La mappa del cuore di Lea Melandri". Sempre sabato la compagnia Panda Project racconta il gioco d'azzardo patologico con lo spettacolo "Hazard" al Centro Sociale La Torre di Castel Bolognese. Domenica al Teatro Binario di Cotignola la Corelli viaggia da Oscar Wilde a Edgar Allan Poe con due spettacoli fra musica e narrazione: "Il gigante egoista" e "Il gatto nero". Domenica La stagione dei Piccoli prosegue al Sojale con "Medoro, il principe cieco" di Burnazzi e Carella.

Libri, autori e Gialloluna

Spazio a libri e altri appuntamenti culturali. Il festival GialloLuna NeroNotte torna dal vivo con un omaggio a Dante Alighieri, il concorso per inediti e tanti autori fra venerdì e sabato alla Biblioteca Classense e alla Biblioteca Oriani di Ravenna. Venerdì al Mama's club di Ravenna si va dal giallo dantesco al diario erotico sentimentale: una serata con Nello Agusani e Ilaria Cerioli. Sabato poi ci si trova alla scuola Marri-Sant'Umiltà di Faenza per il festival Educere che parlerà di formazione passando dallo sport alle illustrazioni.

In bici per Dante

Uno speciale abbinamento di sport, cultura e amore per il territorio è in programma sabato e domenica fra Ravenna e Cervia: è la ciclostorica per Dante Alighieri, un appuntamento per le bici d'epoca attraverso incontri e itinerari sulle orme del Sommo Poeta.

Visite ed escursioni

Spazio a tour guidati ed escursioni. Le visite guidate vi aspettano in centro a Ravenna con gli appuntamenti di Incontro a Dante tra sabato e domenica, mentre sabato e domenica parte anche un tour guidato per farsi raccontare tutte le curiosità della mostra Un'epopea Pop al Mar di Ravenna. Domenica si parte in bici da Alfonsine per andare alla scoperta della land art e degli angoli più suggestivi della Bassa Romagna.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, veniamo a voi. Attenzione, se ne vanno a breve la mostra Oltre il Sogno dedicata alla vita e alla carriera di mister Arrigo Sacchi al Museo San Rocco di Fusignano, In su ‘l lito di Chiassi alla Biblioteca Classense e al Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali, al Pr2 di Ravenna “People have the power”, la mostra realizzata dagli studenti del liceo scientifico Oriani, la mostra per i cento anni dalla nascita del Partito Comunista Italiano alla Biblioteca Oriani di Ravenna e la mostra storica dei Carabinieri per la Giornata delle forze armate.

Però a Ravenna ci sono: Un'epopea Pop, la grande mostra dedicata alla contemporaneità e alla fortuna di Dante nei secoli al Mar di Ravenna, alla Classense la mostra itinerante Dante nelle figure, al Museo Classis la mostra Classe e Ravenna al tempo di Dante, Alla ricerca di Dante con i documenti danteschi dell’Archivio di Stato di Ravenna e i migliori scatti del Circolo fotografico ravennate alla sala espositiva di via Berlinguer a Ravenna. A Faenza: al Mic e all'Isia le opere di "Summer School", mentre le nature morte di Giulio Ruffini sono alla Galleria comunale. Al Museo Baracca di Lugo Il Milite Ignoto da Aquileia a Roma. Al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo ecco la mostra Come una fiamma bruciante con le opere di Aligi Sassu, mentre all'ex convento di San Francesco c'è Il rituale del serpente.

E allora cinema!

E arriviamo al cinema. Continua fino a sabato il Ravenna Nightmare Film Fest negli spazi del Palazzo del cinema e dei congressi: ospite speciale il regista Pupi Avati. Venerdì con l'appuntamento Dante nel cinema del '900 al Salone dei Mosaici si scopre l'influenza del Sommo Poeta dal cinema europeo a Hollywood. Infine da venerdì arriva al cinema Gulliver di Alfonsine “Freaks Out”, il nuovo film del regista Gabriele Mainetti.