Un anno di notizie: gli articoli più letti di RavennaToday nel 2021

Quali sono state le notizie più lette nel 2021 dai ravennati? Quali sono stati gli argomenti che hanno interessato di più i lettori nell'ultimo anno? Il 2021 - un anno come il 2020 strano, difficile e indimenticabile per via della pandemia Covid - è arrivato alla fine e il territorio ravennate ha vissuto tanti momenti da ricordare, nel bene e nel male. Ecco il nostro riassunto dell'anno che volge al termine attraverso le nostre notizie più lette.

Anche quest'anno, purtroppo, grande spazio è stato dedicato al Coronavirus. Molto sentita, a settembre, la morte di Gabriele Gazzani, autista del 118 stroncato dal Covid. A marzo ha fatto molto discutere la storia di una giovane insegnante vaccinata con AstraZeneca prima che il vaccino venisse sospeso. Sempre a marzo, in tanti si sono informati sul passaggio dell'Emilia-Romagna in zona rossa. Ad agosto un uomo è morto lanciandosi da una finestra dell'ospedale dopo essere stato ricoverato per Covid

Ha tenuto tutti col fiato sospeso per diversi giorni la storia del bimbo di 21 mesi scomparso dalla sua casa nei boschi di Palazzuolo sul Senio e poi fortunatamente ritrovato, così come continua a destare stupore l'omicidio di Ilenia Fabbri, per il quale è in corso il processo all'ex marito e al sicario reo confesso. A febbraio in tanti hanno letto della scomparsa del vitellone romagnolo Luciano 'Cugat' Battistini, mentre a giugno tanti si sono indignati per la storia della donna incinta alla quale era stato negato l'aperitivo.

Un triste spazio è riservato come sempre ai casi di cronaca nera. Tanta tristezza in città per la morte di un 26enne precipitato dal tetto di una scuola, così come per il decesso di un 30enne che, dopo aver soccorso i feriti in un incidente, qualche ora dopo è morto in un altro sinistro. Ad aprile Ravenna è rimasta sotto shock per il ritrovamento di un cadavere in un'abitazione al cui fianco "vegliava" la madre, mentre a maggio ha fatto commuovere la morte improvvisa e inspiegabile di una 38enne incinta all'ottavo mese. Indelebile nelle nostre menti, a maggio, il terribile incidente aereo nel quale sono morti due piloti.

Tante, per fortuna, anche le notizie positive: come l'apertura del ristorante di Cristiano Cavolini, ex concorrente di Masterchef 10. E, sempre in tema culinario, la visita di Alessandro Borghese a Cervia per il programma 'Quattro ristoranti' e, a dicembre, la partecipazione di una donna di Lido Adriano a Masterchef 11. Ma c'è anche l'azienda che per Natale regala ai suoi dipendenti un generoso aumento di stipendio. Ha colpito molto anche la gara di solidarieta per Andrea e suo figlio Toto, al quale a soli 13 anni è stata diagnosticata una leucemia acuta.