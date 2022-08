Weekend di Ferragosto con Omar Pedrini, Sbarco degli autori, Festa del mare e fuochi d'artificio

Giunge infine uno degli appuntamenti più attesi dell'estate: la festaFerragosto. Anche in provincia di Ravenna è pronto un lungo weekend che fino a lunedì ci terrà impegnati con concerti, feste, sagre, spettacoli e tante occasioni da non perdere. Grandi artisti, bontà da gustare, fuochi d'artificio e molto altro ci attendono.

Feste & sagre

In programma grandi eventi per celebrare Ferragosto. A Marina di Ravenna giunge al culmine la Festa del Mare e dello Sport che propone piatti prelibati, spettacoli, concerti, mercatini fino a lunedì sera concludendo con la tombola in piazza e i fuochi d'artificio. Ferragosto, però è anche l'occasione per celebrare i 110 anni dalla fondazione di Milano Marittima: perciò da venerdì e per tutto il fine settimana ci sono brindisi, visite e concerti anche a Cervia e Milano Marittima.

In concerto: Omar Pedrini, la parata dei dj e lo 'sleeping concert'

C'è musica in abbondanza nel weekend di Ferragosto. Tra venerdì e sabato si conclude la rassegna “Le stelle di Galla Placidia” con un concerto al plenilunio e uno all'alba, rispettivamente sulle spiagge del bagno Adriatico di Casalborsetti e del bagno Milano di Lido di Savio. Domenica ha luogo una notte di musica non-stop con 4 artisti a Palazzo San Giacomo di Russi che danno vita allo "sleeping concert", mentre al bagno HanaBi di Marina si balla con una 'parata' di dj, in piazza Nenni a Faenza c'è il classico appuntamento con il Trio Italiano, Vittorio Bonetti e un omaggio a Eddie Ponti, al Bagnosteria Tarifa di Porto Corsini si assiste al gran finale di "Spiagge Soul" con il Pennabilli Social Club, a La Terrazza di Pinarella si ascolta invece la voce lirica di Raffaello Bellavista e domenica mattina si parte da Borgo Rivola per un percorso tra musica e trekking nella Vena del Gesso. Lunedì la gran serata di Ferragosto vede protagonista "Dai Timoria ad oggi", lo show elettroacustico di Omar Pedrini al Finisterre Beach di Marina di Ravenna, intanto in piazza Costa a Ravenna largo al jazz dell'Alessandro Scala Ensemble e alla pieve di Monte Mauro si ascoltano il duo De Obra e l’Ensemble Hausmusik. Inoltre da sabato a lunedì si vivono tra grandi serate al Villapapeete di Milano Marittima con la festa Hanami, Andrea Damante e Vida Loca.

Lo sbarco degli autori e altri incontri

Tanti anche gli incontri con gli autori nel weekend. Venerdì Nada e Lucio Corsi portano sulla spiaggia dell'Hanabi di Marina di Ravenna i 100 dischi essenziali dei cantautori italiani, mentre Enrico Franceschini presenta "Un'estate a Borgomarina" al Clan 292 di Cervia. Sabato David Ermini presenta il libro "Vittorio Bachelet. Gli anni 70 tra speranze e disillusioni" nel giardino del Grand Hotel di Cervia, mentre sabato, nella stessa location arriva il giornalista Alessandro Alciato con il suo libro "Forza gentile". Ma il grande classico di Ferragosto è lo Sbarco degli Autori che lunedì celebra la 30esima edizione con Gene Gnocchi, Maria Pia Timo, Franco Nero, 'Pelo' Di Giorgio e tanti altri ospiti.

Sul palcoscenico: Paolo Migone e i burattini

Non mancano gli spettacoli teatrali nel fine settimana. Venerdì si trascorre una serata divertente con lo spettacolo di beneficenza di Paolo Migone al bagno Insieme a Te di Punta Marina. Nella stessa serata al bagno Coya Beach di Casal Borsetti ci sono in scena i burattini con "Sandrone re dei Mammalucchi".

Visite ed escursioni

Tante le visite e le occasioni nel Ravennate. Nel weekend in centro a Ravenna ci sono le visite di Mosaico di Notte e le occasioni di Ravenna Bella di Sera, mentre domenica ci sono gli appuntamenti estivi con le visite "Incontro a Dante" in centro storico e venerdì un tour delle Passeggiate con gusto. A Milano Marittima invece si può fare una passeggiata in centro per vivere un “Viaggio negli Abissi” tra luci e musica. Per la giornata di Ferragosto sono poi ci sono visite guidate, promozioni speciali e tanti cuccioli da ammirare al Safari Park Ravenna. La mattina di Ferragosto inoltre parte da Cervia il tradizionale pellegrinaggio a piedi alla Madonna del Pino.

Vi mostro le mostre

Cari amici delle mostre, veniamo a voi. A Ravenna ci sono: alla Biblioteca Classense "Fragments", alla Galleria FaroArte di Marina di Ravenna un tributo alla diga foranea "Zaccagnini" negli scatti di Luigi Tazzari, in via Zirardini c'è la Cozza selvaggia di Marina come protagonista di una mostra fotografica e “Ipocorpo - viaggio verso il mondo nuovo” alla Galleria Pallavicini 22.

Al Mic di Faenza vi attende la mostra dedicata a Nino Caruso. Ai Magazzini del sale di Cervia ci sono le opere di “Sogno o son desto?”, alla Sala Artemedia la mostra "Approdo" di Ilaria Bovina, mentre al Musa una mostra che valorizza l’antico mestiere dei "Maestri D’Ascia". A Bottega Matteotti di Bagnacavallo è esposta "Nel tempo" di Miii, mentre all'ex convento di Bagnacavallo si vedono le foto dell'edificio prima del restauro. A Palazzo San Giacomo di Russi c'è poi la mostra collettiva "Alla Natura".

E allora cinema!

Ancora non sapete che fare? Guardate cosa vi propone il cinema. Non dimenticate le proposte all'aperto del Rocca Cinema a Ravenna e quelle del Cinema sotto i Tre Colli all'Arena Spada di Brisighella.