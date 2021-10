Weekend prelibato: Giornate Fai, Vintage Festival, Bell'Italia e tante sagre golose

Appuntamenti con piatti gustosi e tesori della cultura da scoprire, concerti elettrizzanti, spettacoli a teatro, scampagnate e risate: il weekend di Ravenna e provincia propone tutto questo e anche di più. Ci sono i mercatini, i laboratori, le palestre al parco e altre sorprese da scoprire.

Di sagra in sagra

Cominciamo dal lato goloso, con tante sagre e appuntamenti deliziosi. Continua fino a domenica la Sagra del Passatello a Savio di Ravenna. Sabato e domenica secondo e ultimo appuntamento con le degustazioni e i mercatini della trentesima Festa dei Frutti Dimenticati a Casola Valsenio, mentre a Brisighella domenica si apprezza il sapore e la tradizione della Sagra della porchetta di Mora romagnola. E poi da venerdì a domenica ci sono sapori da ogni angolo della Penisola con i gustosi mercatini di Bell'Italia in piazza a Faenza.

Teodorico in fitness

Spazio anche a sport, benessere e prevenzione: domenica al parco Teodorico di Ravenna arriva “Teodorico in Fitness”, un appuntamento che riunisce attività fisica, con tante palestre e istruttori presenti, ma anche medici e associazioni per fare un check up sullo stato della propria salute.

In concerto: Steve Wynn, Andrea Benelli e Moor Mother

Passiamo al sottofondo musicale del fine settimana. Venerdì la stagione di concerti al Bronson di Madonna dell'albero riparte da Steve Wynn. Sabato, sempre al Bronson, sale sul palco la "Black Encyclopedia" di Moor Mother. Domenica il pianista Andrea Benelli porta al Palazzo dei Congressi di Ravenna la sua “Trilogia dantesca”. Venerdì e sabato inoltre la musica e la cultura continuano con le tappe di Sonora Radio Fest a Fusignano e Bagnacavallo.

A teatro: La buona educazione e i Fichi d'India

Tanti spettacoli nel weekend ravennate. Ve lo ricordate il tormentone "Amici ahrarara"? Ecco, sabato arriva lo show comico di Max dei Fichi d'India al ristorante Spadafino di Milano Marittima. Sabato al Teatro Socjale di Piangipane si esplorano i temi dell’esistenza contemporanea nello spettacolo "La buona educazione", mentre domenica, sempre al Socjale, va in scena "Tante storie per giocare".

Visite ed escursioni: le Giornate Fai d'Autunno

Non mancano tour guidati e altri appuntamenti per scoprire il territorio. Sabato e domenica tornano le Giornate Fai d'Autunno in provincia: ci sono visite speciali al Parco della Pace e al Centro dantesco di Ravenna, in vari luoghi della Bassa Romagna e nel bosco del Duca d'Altemps a Castiglione di Cervia. Inoltre tante visite guidate vi aspettano in centro a Ravenna sabato e domenica con gli appuntamenti di Incontro a Dante. Sabato e domenica pomeriggio parte un tour guidato per farsi raccontare tutte le curiosità della mostra Un'epopea Pop al Mar di Ravenna. Sempre sabato e domenica la Rocca di Riolo Terme vi propone un emozionante viaggio nel tempo fra visite guidate e altre sorprese, mentre con Archivi aperti si va a spasso tra i tesori della Fototeca Manfrediana a Faenza. Poi sabato appuntamento al Mulino Scodellino di Castel Bolognese per una passeggiata fra arte, storia e gastronomia e nella stessa giornata parte da Ravenna una scampagnata in bici per visitare il borgo di Modigliana.

Mercatini: torna il Lugo Vintage Festival

Torna il Lugo Vintage Festival: sabato e domenica nel centro di Lugo ci sono oltre 300 espositori, musica, moto d'epoca e photoset. Sabato inoltre in centro a Ravenna torna il mercato dei prodotti agricoli locali.

Tanti incontri: la Festa della Montagna e altre sorprese

Non mancano gli incontri interessanti sul nostro territorio. Torna a Faenza la Festa della Montagna: negli spazi di Faventia Sales venerdì e sabato tanti protagonisti e in collegamento anche l'ex campione Kristian Ghedina. Sabato genitori e bambini sono invitati al Mar di Ravenna per una visita animata e un laboratorio dantesco, mentre sia sabato che domenica la Casa delle Farfalle di Milano Marittima ospita dei laboratori gratuiti dedicati alla biodiversità urbana.

Vi mostro le mostre

Cari amici delle mostre, vediamo cosa c'è per voi. Inizia un Viaggio nel fantastico e nell'immaginario della Divina Commedia con le sculture di Mario Zanoni alla Pallavicini22 di Ravenna. Però attenzione, sta per concludersi alla Sala Rubicone di Cervia la mostra fotografica Viaggio in Mongolia di Mirco Buscherini.

Inoltre a Ravenna ci sono: In su ‘l lito di Chiassi alla Biblioteca Classense e al Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali, Un'epopea Pop, la grande mostra dedicata alla contemporaneità e alla fortuna di Dante nei secoli al Mar di Ravenna, alla Classense la mostra itinerante Dante nelle figure, al Museo Classis la mostra Classe e Ravenna al tempo di Dante, e Alla ricerca di Dante con i documenti danteschi dell’Archivio di Stato di Ravenna. A Cervia ai Magazzini del sale le opere degli artisti del 20esimo Festival delle Arti. A Faenza l'omaggio alla ceramista Rosanna Bianchi Piccoli dell'Isia. Al Museo San Rocco di Fusignano c'è la mostra Oltre il Sogno dedicata alla vita e alla carriera di mister Arrigo Sacchi. Al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo ecco la mostra Come una fiamma bruciante con le opere di Aligi Sassu, mentre all'ex convento di San Francesco c'è Il rituale del serpente.