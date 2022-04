Weekend delizioso: Bell'Italia, Daria Bignardi, Motosalsicciata e Teodorico green days

Il weekend di Ravenna e provincia offre un pieno di eventi tra sagre e visite, incontri letterari e gastronomia, mostre, spettacoli e molto altro. Quindi non perdiamo altro tempo e addentriamoci nel programma del fine settimana.

Un fine settimana delizioso con Bell'Italia e la Motosalsicciata

Fino a domenica il centro di Ravenna si trasforma in un grande salone del gusto con il ritorno di “Bell’Italia” che porta stand e prelibatezze da ogni regione in piazza del Popolo. Ma da venerdì a domenica ci sono tre giorni di festa fra musica, motori e golosità anche a Voltana, dove si svolge la Motosalsicciata: e tra raduni e scorpacciate ci sono pure Joe Dibrutto e Gem Boy.

Mercanti in fiera

Abbondano i mercatini. Sabato e domenica si apre con il “Mercatino Effimero” la nuova stagione del labirinto sospeso all'azienda Galassi di Alfonsine, mentre domenica torna nel centro di Lugo la Fiera di Pasqua. E ancora domenica si fa spazio ad artigianato, collezionismo e riuso con “Porto Fuori in Fiera”.

A Teatro: Elena Bucci, il calciatore-partigione e il requiem per Pinocchio

Tanti gli appuntamenti teatrali del weekend. Venerdì "Il mediano che sfidò il Duce", la storia del calciatore partigiano Bruno Neri, viene messa in scena al Teatro Binario di Cotignola, mentre alla Sala Del Carmine di Massa Lombarda Davide Dalfiume, Microband e Paolo Buconi sono i protagonisti dello spettacolo “Diamo voce alla pace”. Venerdì e sabato Elena Bucci sale sul palcoscenico del comunale di Russi con "Nella lingua e nella spada", uno spettacolo ispirato alle vite di Oriana Fallaci e Aléxandros Panagulis. Sabato e domenica il Teatro Alighieri di Ravenna fa spazio a "Enigma. Requiem per Pinocchio" e domenica al Goldoni di Bagnacavallo si racconta "La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza".

In concerto: Cimini e i Morrigan's Wake

Spazio poi alla musica live. Venerdì al Bronson di Madonna dell'Albero vi aspetta un concerto sorprendente con il "Karaoke Tour" di Cimini, invece sabato canzoni e danze degli "Highlanders" prendono vita sul palco del Mama's Club di Ravenna con i Morrigan's Wake.

Daria Bignardi e altri incontri

Ma ci sono ancora tanti appuntamenti. Sabato la scrittrice Giada Baldassarri presenta al circolo Torricelli di Faenza il secondo capitolo della saga fantasy "I 4 codici", invece alla libreria Scattisparsi di Ravenna c'è Linda Traversi con il romanzo “La panchina delle cose difficili”. Domenica ecco l'anteprima di Scrittura festival con il nuovo libro di Daria Bignardi al Teatro Rasi di Ravenna, mentre al Teatro Binario di Cotignola si presenta "La violenza fascista": 70 testimonianze per raccontare la crudeltà del regime. Da sabato partono anche a Lugo vari appuntamenti per celebrare l'anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

Ambiente, visite ed escursioni

Ci sono poi molti appuntamenti in nome dell'ambiente e dell'amore per la natura. Giochi di una volta, picnic e sostenibilità vi attendono al Parco Teodorico di Ravenna con i "Teodorico Green Days" di domenica. Domenica largo anche a un'escursione fuori porta nel Bosco della Mesola, mentre a Lido di Dante sostenibilità e avventura sono alla base di un'escursione fra spiaggia e pineta. Domenica inaugura anche "Waterways", il percorso delle vie dell'acqua tra natura e land art che parte da San Patrizio. Domenica proseguono le visite di Incontro a Dante nel centro di Ravenna, mentre per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe e ippopotami al Safari Park Ravenna. Appuntamento domenica a Marina di Ravenna per partecipare al grande evento nazionale di pulizia delle spiagge, mentre al Parco naturale di Cervia si trascorre una giornata tra laboratori, esibizioni e visite guidate.

Guida sicura e gara di pesca

Siete ancora in cerca di uno spunto per il fine settimana? Eccovi altre possibilità. Sabato e domenica al Centro commerciale Esp di Ravenna torna "Uniti per la sicurezza stradale" con tante sorprese fra le prove di guida sicura e la Lamborghini della Polizia. Sabato invece ci si trova al parco Pertini di Cotignola per assistere alla gara di pesca alla trota per ragazzi.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, veniamo a voi. A Ravenna ci sono: alla biblioteca Classense di Ravenna gli scatti di Inanimate e l'opera Siderale di Massimo Pulini, in via Zirardini si ammirano i 9 lidi ravennati nelle foto di Matteo Rizzi, le opere di Giampaolo Masotti e la mostra "Sguardi dal passato" a Palazzo Rasponi, la mostra "Un viaggio" di Gabriella Benedini alla Fondazione Sabe per l'arte, l'esposizione “Risveglio primaverile” nella sala espositiva di vicolo degli Ariani e “Cu nesci, arrinesci”, gli scatti di Alessandra Valletti al Pr2.

Al Magazzino del Sale Torre di Cervia c'è "Made in New York" di Keith Haring e Paolo Buggiani. Al Mic di Faenza le opere di "Gioia di ber", mentre alla Galleria della Molinella il paesaggio rurale romagnolo prende vita con le foto di Guerra, Nonni e Visani. Alla Rocca di Lugo le immagini delle campagne "Da inverno a inverno" negli scatti di Paola De Pietri. Le opere di Luca Rotondi sono in mostra al Museo Ugonia di Brisighella. Al Palazzo Vecchio di Bagnacavallo c'è "Carnevale nella memoria", un viaggio nel tempo attraverso gli scatti della festa di Carnevale.

E allora cinema!

Come sempre, ricordatevi di controllare le proposte dei cinema.