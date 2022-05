Weekend fiorito: Festa del Cappelletto, Giardini segreti, Garage Sale, sagre e Notte dei musei

Nel pieno della primavera sboccia un weekend pieno di feste e occasioni in provincia di Ravenna. Ci sono la Festa del Cappelletto e il Garage Sale, i Giardini Segreti e la Contesa Estense, Ballo Scalza e Scrittura Festival, la Notte dei Musei e la Festa del cinghiale. Ma questo non è che un assaggio: andiamo a scoprire tutti gli eventi del fine settimana.

La festa del Cappelletto e le altre sagre

In piazza Kennedy a Ravenna vi attendono tre giorni da leccarsi i baffi con la "Festa del Cappelletto". Fino a lunedì ci sono pizza fritta, musica e processione a Piangipane con la Sagra di San Macario. Invece musica, danze e prelibatezze vi aspettano fino a domenica alla Sagra della porchetta e del tortellino di Lavezzola. Ci spostiamo poi in montagna con i sapori unici della Festa del cinghiale di Zattaglia, in programma fino a lunedì.

Giardini segreti e altre iniziative "in fiore"

Tanti eventi "fioriti" nel weekend. Sabato e domenica il Fai ci porta alla scoperta dei Giardini Aperti partendo dal roseto Bazzocchi di Faenza. Sabato e domenica spazio a visite, laboratorio di profumi e altre sorprese con “Erbe in Fiore” a Casola Valsenio. E poi sia sabato che domenica ci sono piante in fiore e oasi meravigliose da scoprire con il nuovo appuntamento di Giardini segreti.

Contesa Estense e Festival per il Mare

Ancora grandi feste da vivere. Sabato scatta l'ora della tradizione con i primi appuntamenti della Contesa Estense, fra cortei rionali e fuochi d'artificio silenziosi. Sabato e domenica invece a Marina di Ravenna ci sono tante occasioni, fra visite, laboratori e incontri con gli esperti con il Festival per il Mare dell’Adriatico.

Spettacoli & Concerti

Musica e spettacoli teatrali abbondano nel fine settimana. Venerdì ci prospetta un pomeriggio di musica con coro ed ensemble dell'Istituto Verdi al Museo Nazionale e alla Basilica di San Giovanni Evangelista, mentre al Teatro Rasi la compagnia Drammatico Vegetale va in scena con "Slurp!". Domenica riapre il teatro Rossini a Lugo con il concerto dell’orchestra giovanile Luigi Cherubini insieme a David Fray. Spettacolo e approfondimento al Teatro Rasi, tra sabato e domenica, con l'anteprima del festival "Arrivano dal Mare" e i pupi di Mimmo Cuticchio.

Balli e feste in spiaggia

Le temperature quasi estive ci riportano a fare festa in spiaggia. Fra cena e danza torna l'appuntamento con “Ballo scalza” al Bagno Lucciola di Marina di Ravenna. Sabato invece vi attende un vero e proprio villaggio di Natale al Toto Beach di Marina con birra, piadina e dj.

Mercanti in fiera

Bancarelle e sorprese vi attendono nel fine settimana. Sabato e domenica ultimo appuntamento nell'area dell'Almagià di Ravenna con la 'Spring edition' del Garage Sale. Nelle stesse giornate a Bagnara di Romagna ci sono street food, musica e laboratori creativi con il "Maravaia market".

Libri, autori e altri incontri

Abbiamo tanti appuntamenti con la cultura nel weekend. Con Scrittura Festival arrivano venerdì a Ravenna De Giovanni, Nori e Gabardini, mentre sabato si fa spazio alle autrici Andrea Delogu, Valeria Parrella e Beatrice Masini. Sabato poi si fa un viaggio tra fasti e nefasti dell’opera lirica con Paolo Cavassini alla libreria Scattisparsi di Ravenna.

Visite ed escursioni

Non finiscono gli appuntamenti del fine settimana. Per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe e ippopotami al Safari Park Ravenna. Da venerdì a domenica ci sono concerti, visite guidate e aperture serali in vari monumenti ravennati con la Notte dei Musei. Tra visita e aperitivo, sabato torna la camminata dei sapori “Di Torre in Torre” a Faenza, con partenza dalla torre civica in piazza. Domenica parte una passeggiata fra i "luoghi d'autore" alla scoperta delle case di artisti e scrittori dalla Torre San Michele di Cervia. Da sabato ci sono visite guidate, biciclettate e presentazioni per la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione nel Ravennate.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, veniamo a voi. A Ravenna ci sono: alla biblioteca Classense di Ravenna l'opera Siderale di Massimo Pulini e "Benvenuti all’Anic" di Raniero Bittante, 'Oceandipity' di Luca Barberini che con i suoi mosaici parla di mare e cambiamenti climatici, visite guidate e laboratori didattici tra le collezioni del Mar, la mostra "Un viaggio" di Gabriella Benedini alla Fondazione Sabe per l'arte,la personale "Another Ghost Landascape" di Giorgia Severi a MonoGAO21 e al Magazzeno Art Gallery e le opere finaliste del Premio Ilaria Ciardi nella Galleria dell'Accademia di Belle Arti.

Al Magazzino del Sale Torre di Cervia c'è "Made in New York" di Keith Haring e Paolo Buggiani. Al Museo Baracca di Lugo si va alla scoperta della gioventù di Francesco Baracca con la mostra "Ex libris". Al Sacrario dei Caduti di Bagnacavallo i “Frammenti” di Fernando Orrico, mentre a Bottega Matteotti ci sono i "volti" del giovane artista Pietro Galeati e a Palazzo Vecchio il progetto "AmArti". La personale di Armanda Randi è alla sala "Punto InComune" di Russi.

E allora cinema!

Se tutto questo non vi basta, potete sempre andare al cinema.